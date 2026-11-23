Europa bereitet eine neue Form des Bezahlens vor. Ab 2027 soll der digitale Euro erstmals im Alltag getestet werden, doch bis ihn alle nutzen können, wird es noch dauern.

Der digitale Euro soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 ein Jahr lang praktisch erprobt werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat dafür bereits 36 Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum ausgewählt. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt von den weiteren Vorbereitungen und dem rechtlichen Rahmen ab, über den die Europäische Union noch verhandelt.

Die ausgewählten Unternehmen, darunter Banken und andere Zahlungsdienstleister, sollen prüfen, wie Zahlungen im stationären Handel, im Internet und zwischen Privatpersonen funktionieren. Ziel ist es, technische Probleme frühzeitig zu erkennen und die Abläufe für eine mögliche spätere Einführung zu verbessern.

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Erste Zahlungen ab 2027

Bei der geplanten Pilotphase handelt es sich noch nicht um eine Einführung für die gesamte Bevölkerung. Zunächst sollen Mitarbeiter der EZB und der nationalen Zentralbanken sowie ausgewählte Händler teilnehmen. Getestet wird beispielsweise das Bezahlen in Kantinen, Restaurants und angeschlossenen Online-Shops. Dafür kommt eine sogenannte Beta-Version des digitalen Euro zum Einsatz. Diese soll technisch möglichst ähnlich funktionieren wie das spätere Zahlungsmittel, besitzt aber noch keinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel.

Was bringt der digitale Euro?

Mit dem digitalen Euro möchte Europa eine zusätzliche Möglichkeit schaffen, elektronisch zu bezahlen. Anders als gewöhnliches Guthaben auf einem Bankkonto wäre er direkt von der Zentralbank ausgegebenes Geld. Er wäre keine neue Währung, sondern eine weitere Form des bestehenden Euro.

Die EZB will damit auch die europäische Zahlungsinfrastruktur unabhängiger von internationalen Kartenunternehmen und großen Technologiekonzernen machen. Verbraucher sollen künftig im gesamten Euroraum mit demselben digitalen Zahlungsmittel bezahlen können. Vorgesehen sind Zahlungen per Smartphone oder Bezahlkarte, sowohl online als auch offline. Überweisungen zwischen Privatpersonen sollen ebenso möglich sein wie Einkäufe im Geschäft oder Internet.

Für Privatpersonen soll die Grundnutzung kostenlos sein. Der digitale Euro soll außerdem freiwillig genutzt werden können und das Bargeld ergänzen, nicht ersetzen. Euro-Banknoten und Münzen bleiben weiterhin erhalten.

Wie privat sind Offline-Zahlungen?

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist der Datenschutz. Bei Offline-Zahlungen sollen die Einzelheiten einer Transaktion nur dem Zahlenden und dem Empfänger bekannt sein. Weder die Europäische Zentralbank noch die beteiligten Geschäftsbanken sollen nachvollziehen können, was mit dem offline gespeicherten Geld gekauft wurde.

Das soll ähnlich funktionieren wie bei Bargeld. Wer digitale Euro auf sein Smartphone lädt und anschließend ohne Internetverbindung bezahlt, hinterlässt nach dem vorgesehenen Konzept keine für die Bank einsehbaren einzelnen Einkaufsdaten. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Beim Aufladen und Zurückübertragen des digitalen Guthabens werden weiterhin bestimmte Daten verarbeitet. Bei Online-Zahlungen dürfen Zahlungsdienstleister außerdem jene Informationen verarbeiten, die für die Abwicklung und gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen notwendig sind. Die Zentralbanken sollen einzelne Nutzer dabei nicht anhand ihrer Zahlungen identifizieren können.

Einführung frühestens 2029

Nach dem derzeitigen Zeitplan der Österreichischen Nationalbank könnte der digitale Euro frühestens 2029 für die gesamte Bevölkerung im Euroraum verfügbar sein. Eine endgültige Entscheidung über seine Einführung ist jedoch noch nicht gefallen. Das Europäische Parlament, der Rat und die EU-Kommission verhandeln weiterhin über die gesetzlichen Grundlagen. Angestrebt wird eine Einigung bis Ende 2026. Erst nach der Verabschiedung der entsprechenden EU-Verordnung kann der EZB-Rat entscheiden, ob der digitale Euro tatsächlich ausgegeben wird.

Für Verbraucher ändert sich damit vorerst nichts. Ab 2027 sollen zunächst ausgewählte Teilnehmer testen, ob das neue Zahlungsmittel im Alltag zuverlässig funktioniert. Wann die Menschen in Österreich tatsächlich damit bezahlen können, bleibt von den politischen Entscheidungen und dem weiteren Verlauf des Projekts abhängig.