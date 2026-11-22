Ein Vorarlberger Fachinspektor steigt bei einer Organisation auf, die in Deutschland als extremistisch gilt. Nun reagiert die Politik.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft Milli Görüş (IGMG) hat Abdi Taşdöğen, der in Vorarlberg als Fachinspektor für den islamischen Religionsunterricht tätig ist, zu ihrem Generalsekretär gewählt. Abgehalten wurde die Wahl Anfang November im deutschen Hagen. Der deutsche Verfassungsschutz stuft die IGMG als extremistisch ein.

Öffentliche Finanzierung

Ins Amt des Fachinspektors bestellt wurde Taşdöğen von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). Bezahlt wird er gemäß Religionsunterrichtsgesetz aus öffentlichen Mitteln.

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Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) pocht neuerlich auf eine strengere staatliche Kontrolle: „Wir dürfen in Klassenzimmer nicht auf einem Auge blind sein. Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen, wer an unseren Schulen unterrichtet und auch welche Inhalte dort vermittelt werden“.

Staatliche Fachaufsicht

Kein Raum für Indoktrinierung oder Parallelgesellschaften dürfe der Religionsunterricht sein, hält die Ministerin fest.

Die im Regierungsprogramm bereits vereinbarte staatliche Fachaufsicht soll nun auch in das geplante Maßnahmenpaket gegen den Politischen Islam einfließen.