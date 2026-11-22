Um 5.30 Uhr schlägt der Rauch zu, der Ausweg ist versperrt. Auf einmal stehen Dutzende Menschen an den Fenstern und warten auf Hilfe.

In einem achtgeschossigen Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten ist ein Feuer ausgebrochen, 52 Menschen konnten gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Gegen 5.30 Uhr brach der Brand aus. Binnen kürzester Zeit zog dichter Rauch durch das gesamte Stiegenhaus und schnitt den Bewohnern den Weg ins Freie ab. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr versuchten zahlreiche Menschen von den Fenstern aus, sich bemerkbar zu machen.

Rettung im Stiegenhaus

Weil so viele Menschen betroffen waren, alarmierte die Feuerwehr weitere Einsatzkräfte nach. Ein Atemschutztrupp drang mit einer Löschleitung in das verrauchte Stiegenhaus vor. Zeitgleich geleiteten Feuerwehrleute Bewohner mithilfe von Fluchtfilterhauben durch das Stiegenhaus ins Freie. Von einer Drehleiter aus standen Einsatzkräfte mit den Eingeschlossenen in Verbindung und bemühten sich, sie zu beruhigen. Sechs Personen holten die Helfer mithilfe einer Leiter durch ein Fenster im ersten Stock ins Freie.

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Den Brand hatte die Feuerwehr rasch gelöscht. Danach befreite sie das Gebäude mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät vom Rauch. Die Geretteten wurden von der Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien betreut.

Folgen des Brandes

Durch das Feuer wurde die Elektroinstallation des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Gemeinsam mit Technikern der Energieversorger überprüften Feuerwehrleute das Gebäude. Im Stiegenhaus stellte man vorübergehend Akkuleuchten auf. Auch die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien war vor Ort und setzte sich mit der Hausverwaltung in Verbindung. Falls Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, sollen bei Bedarf Ersatzquartiere organisiert werden.

Die Frage nach der Brandursache ist weiterhin offen, sie wird derzeit untersucht.