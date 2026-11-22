Wer seit Anfang November einen Stromspeicher für seine Photovoltaikanlage installiert hat, könnte 2027 überraschend Geld zurückbekommen. Ein neuer Gesetzesentwurf sieht erstmals eine nachträgliche Förderung vor und ausgerechnet für bereits eingebaute Speicher sollen einige der strengsten Voraussetzungen nicht gelten.

Für Tausende Hausbesitzer in Österreich könnte eine geplante Änderung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes finanziell interessant werden. Am 18. November 2026 wurde im Nationalrat ein entsprechender Gesetzesantrag eingebracht, einen Tag später begann die öffentliche Begutachtung. Im Mittelpunkt steht eine grundlegende Neuausrichtung der Photovoltaikförderung. Künftig soll nicht mehr in erster Linie die Installation zusätzlicher Solarmodule unterstützt werden, sondern die Speicherung und intelligente Nutzung des erzeugten Stroms.

Besonders überraschend ist dabei eine Übergangsbestimmung: Stromspeicher, die bereits ab dem 1. November 2026 in Betrieb genommen wurden, sollen unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich förderfähig sein.

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Warum plötzlich Tausende Hausbesitzer profitieren könnten

Der Hintergrund liegt im bisherigen Fördersystem, das zuletzt an seine Grenzen gestoßen ist. Beim dritten und letzten Photovoltaik-Fördercall des Jahres 2026 wurden insgesamt 41.322 Anträge eingereicht. Dafür beantragten die Interessenten Fördermittel von rund 192 Millionen Euro.

Tatsächlich erhielten aber nur 7.007 Projekte eine Förderzusage. Damit gingen rechnerisch mehr als 34.000 Antragsteller leer aus. Besonders extrem war die Situation bei kleinen Photovoltaikanlagen. In der Kategorie bis zehn Kilowattpeak reichten die verfügbaren Fördermittel gerade einmal für Anträge, die innerhalb der ersten 29 Sekunden eingereicht wurden.

Bei Anlagen zwischen zehn und 20 Kilowattpeak war bereits nach 18 Sekunden Schluss. Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner bezeichnete das bisherige Verfahren deshalb als nicht mehr zeitgemäß. Künftig soll nicht mehr der schnellste Mausklick darüber entscheiden, wer staatliche Unterstützung erhält.

Der 1. November könnte zum entscheidenden Stichtag werden

Die interessanteste Neuerung betrifft Menschen, die bereits Geld investiert haben. Laut dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen Stromspeicher, die ab dem 1. November 2026 und vor Inkrafttreten der neuen Förderverordnung für 2027 in Betrieb genommen werden, nachträglich für die neue Förderung angemeldet werden können.

Das ist eine erhebliche Veränderung gegenüber dem bisherigen System. Bislang musste ein Förderantrag grundsätzlich vor der Inbetriebnahme einer Anlage gestellt werden. Wer zu spät einreichte oder keinen Förderplatz erhielt, hatte häufig keine Möglichkeit mehr, für das bereits abgeschlossene Projekt einen entsprechenden Zuschuss zu bekommen. Mit der geplanten Übergangsregelung könnte sich das ändern.

Ein Beispiel: Eine Familie besitzt bereits eine Photovoltaikanlage und lässt am 15. November 2026 einen Batteriespeicher nachrüsten. Eine Förderung aus dem bisherigen System hat sie nicht erhalten. Sollte die neue Regelung beschlossen werden und der Speicher die verbleibenden Fördervoraussetzungen erfüllen, könnte die Familie 2027 trotzdem einen Investitionszuschuss beantragen.

Wer seinen Speicher hingegen bereits am 31. Oktober 2026 in Betrieb genommen hat, wäre nach dem derzeitigen Entwurf von dieser Übergangsregelung ausgeschlossen.

Genau dieser Unterschied wird bereits kritisiert. In einer Stellungnahme an das Parlament wird gefordert, den Stichtag auf den 23. April 2026 vorzuverlegen.

Ausgerechnet ältere Anlagen bekommen Erleichterungen

Noch interessanter ist eine weitere Ausnahme im Gesetzesentwurf. Für reguläre neue Speicherprojekte sind ab 2027 mehrere technische Voraussetzungen vorgesehen. Unter anderem müssen sie mit einem automatisierten, kommunikationsfähigen Energiemanagementsystem verbunden sein und einen Beitrag zur Entlastung des Stromsystems leisten.

Bei der gemeinsamen Errichtung einer neuen Photovoltaikanlage samt Speicher soll außerdem grundsätzlich ein Wechselrichter aus europäischer Wertschöpfung vorgeschrieben sein. Für jene Speicher, die innerhalb des Übergangszeitraums ab 1. November 2026 in Betrieb genommen werden, sollen genau diese Anforderungen teilweise entfallen.

Sie müssten weder die neue Pflicht zum intelligenten Energiemanagement noch die besonderen Anforderungen an die Systemdienlichkeit erfüllen. Auch die europäische Herkunft des Wechselrichters und eine bestimmte Mindestgröße im Verhältnis zur Solaranlage wären für diese Übergangsfälle keine Voraussetzung. Damit könnten ausgerechnet manche bereits installierten Speicher leichter förderfähig sein als Anlagen, die erst nach Inkrafttreten der neuen Verordnung angeschafft werden.

Allerdings bleibt eine wichtige Bedingung bestehen: Der Speicher muss an eine geeignete Photovoltaikanlage angeschlossen sein. Ein gewöhnliches Balkonkraftwerk reicht dafür nicht aus.

Wie viel Geld gibt es zurück?

Der Gesetzesentwurf sieht für die neue Stromspeicherförderung grundsätzlich mindestens 52 Millionen Euro jährlich vor. Gesetzlich vorgesehene Anpassungen dieses Betrags bleiben möglich. Für private Haushalte soll die förderfähige Speicherkapazität auf 15 Kilowattstunden begrenzt werden. Bei Unternehmen liegt die Grenze bei 50 Kilowattstunden.

Die Höhe des Zuschusses soll sich nach der neu geschaffenen Speicherkapazität richten. Die konkreten Fördersätze pro Kilowattstunde müssen allerdings erst in einer Verordnung festgelegt werden. Eine wichtige Obergrenze steht bereits im Entwurf: Grundsätzlich dürfen höchstens zehn Prozent der unmittelbar erforderlichen Investitionskosten gefördert werden. Bestimmte unionsrechtlich zulässige Zuschläge bleiben davon unberührt.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Größenordnung: Kostet ein förderfähiger Stromspeicher einschließlich der unmittelbar erforderlichen Installation 8.000 Euro, läge die reguläre Förderobergrenze bei 800 Euro. Das bedeutet nicht, dass automatisch 800 Euro ausbezahlt werden. Der tatsächliche Zuschuss könnte niedriger ausfallen, weil auch der noch festzulegende Fördersatz pro Kilowattstunde entscheidend ist.

Eine neue Frist könnte besonders wichtig werden

Wer von der Übergangsregelung profitieren möchte, muss auf einen weiteren Termin achten. Für Speicher aus dem Zeitraum ab 1. November 2026 bis zum Inkrafttreten der neuen Förderverordnung soll der Antrag innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung gestellt werden.

Das bedeutet: Nicht der Jahreswechsel selbst löst diese Frist aus, sondern die Veröffentlichung und das Inkrafttreten der noch ausstehenden Förderbestimmungen. Für spätere Speicherprojekte sieht der Entwurf grundsätzlich eine Antragstellung innerhalb von zwölf Monaten nach der Inbetriebnahme vor.

Die Anträge sollen künftig während des gesamten Kalenderjahres möglich sein und nach ihrem Einlangen gereiht werden. Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung der Endabrechnungsunterlagen. Damit würde das bisherige System weniger großer Fördercalls durch eine laufende Antragstellung ersetzt.

Die klassische Photovoltaikförderung fällt weitgehend weg

Die geplante Änderung hat allerdings auch eine Kehrseite. Wer 2027 lediglich neue Solarmodule auf seinem Hausdach montieren lässt, soll grundsätzlich keinen klassischen EAG-Investitionszuschuss für diese Anlage mehr erhalten. Die Bundesregierung möchte ihre Unterstützung stärker auf Stromspeicher konzentrieren.

Eine Ausnahme bilden bestimmte multifunktionale Photovoltaikanlagen, etwa gebäudeintegrierte Anlagen, innovative Agri-Photovoltaikprojekte oder Solarmodule, die gleichzeitig als Parkplatzüberdachung dienen. Dafür sind eigene Fördermittel vorgesehen. Für gewöhnliche Hausbesitzer könnte sich dadurch die Wirtschaftlichkeitsrechnung verändern. Nicht jede neue Solaranlage wird künftig automatisch von derselben staatlichen Förderung profitieren wie bisher.

Diese Unterlagen sollte man jetzt aufbewahren

Noch ist die Reform nicht beschlossen. Für die erforderliche gesetzliche Änderung braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Auch die endgültigen Förderbedingungen und die Höhe der Zuschüsse stehen noch aus.

Wer seit dem 1. November einen Stromspeicher installiert hat oder eine entsprechende Nachrüstung plant, sollte deshalb sämtliche Rechnungen, Zahlungsbestätigungen, technischen Unterlagen und insbesondere den dokumentierten Zeitpunkt der Inbetriebnahme sorgfältig aufbewahren. Eine bereits versprochene Förderung darf daraus noch nicht abgeleitet werden.

Die eigentliche Überraschung der geplanten Reform liegt dennoch auf der Hand: Wer seinen Batteriespeicher bereits gekauft und installiert hat, könnte 2027 erstmals nachträglich eine Förderung erhalten, möglicherweise sogar unter einfacheren technischen Voraussetzungen als spätere Käufer.