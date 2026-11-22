Ab 13. Dezember 2026 müssen sich Bahnreisende in Österreich auf zahlreiche Änderungen einstellen. Während manche Pendler deutlich bessere Verbindungen bekommen, fallen andernorts gewohnte Zughalte weg. Gleichzeitig werden Fahrkarten teurer.

Mitten in der Vorweihnachtszeit tritt europaweit der neue Bahnfahrplan in Kraft. Die Österreichischen Bundesbahnen erweitern ihr Angebot auf mehreren Strecken, verändern Abfahrtszeiten und setzen zusätzliche Fahrzeuge ein. Besonders in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland profitieren Fahrgäste von neuen Verbindungen. Doch nicht überall bringt die Umstellung Verbesserungen.

Fahrkarten werden um 3,5 Prozent teurer

Eine wichtige Änderung betrifft sämtliche Reisenden, die reguläre ÖBB-Tickets kaufen. Ab 13. Dezember steigen die Preise für Standardfahrkarten und ÖBB-Vorteilscards um durchschnittlich 3,5 Prozent. Betroffen sind Standardtickets der ersten und zweiten Klasse. Die tatsächliche Verteuerung kann je nach Fahrkarte unterschiedlich ausfallen.

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Die ÖBB begründen die Anpassung mit gestiegenen Energie- und Betriebskosten. Günstigere Angebote wie die Sparschiene bleiben weiterhin erhältlich, ihre Preise richten sich allerdings unter anderem nach Verfügbarkeit und Buchungszeitpunkt. Wer regelmäßig längere Strecken fährt, sollte die Preise verschiedener Verbindungen vergleichen. Denn nicht immer ist die schnellste oder nächstgelegene Abfahrt auch die günstigste.

Neue Zugverbindungen für Pendler

Besonders umfangreiche Verbesserungen gibt es im Osten Österreichs. Auf der Pottendorfer Linie zwischen Wien und dem südlichen Niederösterreich kommen vier zusätzliche Zugpaare hinzu. Für Pendler aus Ebreichsdorf und Ebenfurth entsteht dadurch morgens zwischen 5 und 9 Uhr ein Halbstundentakt in Richtung Wien.

Nachmittags wird das Angebot von Wien Richtung Burgenland zwischen 13.30 und 19.30 Uhr ebenfalls verdichtet. Auch Deutschkreutz erhält eine zusätzliche attraktive Frühverbindung: Abfahrt um 5.41 Uhr, Ankunft am Wiener Hauptbahnhof bereits um 7.09 Uhr. Die Fahrt dauert damit weniger als eineinhalb Stunden.

Für Beschäftigte mit frühem Dienstbeginn gibt es außerdem eine neue Verbindung ab Wien Hauptbahnhof um 3.59 Uhr. Sie erreicht Wiener Neustadt um 4.49 Uhr. Im Burgenland verbessern zwei zusätzliche Anschlusszüge zwischen Wulkaprodersdorf und Eisenstadt die Erreichbarkeit der Landeshauptstadt.

Am Flughafen ändert sich eine wichtige Zuglinie

Auch beim REX7 gibt es eine Änderung, die besonders für Flughafenmitarbeiter und Reisende interessant ist. Die Linie fährt künftig täglich und ganztägig im Halbstundentakt bis Fischamend. Zwischen Wien und dem Flughafen besteht dieser Takt bereits. Die eigentliche Verbesserung betrifft den Abschnitt zwischen Flughafen und Fischamend.

Eine weitere Besonderheit: In den Wochenendnächten übernimmt der REX7 anstelle der S7 die Funktion der Nacht-S-Bahn. Wer bisher mit einer bestimmten Liniennummer zum Flughafen oder nach Hause gefahren ist, sollte deshalb nicht nur auf die gewohnte Zugbezeichnung achten, sondern die gesamte Verbindung überprüfen.

Wien–Bratislava: Auch spätabends neue Möglichkeiten

Zwischen Wien und Bratislava entsteht auf der Linie REX8 ein durchgehender Stundentakt von 5 bis 24 Uhr. Besonders interessant ist eine zusätzliche Abendverbindung. Sie startet um 21.14 Uhr am Wiener Hauptbahnhof und erreicht Bratislava um 22.10 Uhr.

In der Gegenrichtung fährt ein Zug um 21.50 Uhr ab Bratislava und kommt um 22.46 Uhr in Wien an. Damit wird beispielsweise ein längerer Aufenthalt in der slowakischen Hauptstadt möglich, ohne bereits am frühen Abend die Rückreise antreten zu müssen.

In Tirol fallen gewohnte Railjet-Halte weg

Nicht überall bedeutet der neue Fahrplan mehr Komfort. Auf der Railjet-Xpress-Linie zwischen Wien, Innsbruck und Bregenz entfallen ab 13. Dezember zahlreiche Halte in Jenbach. Nur ausgewählte Verbindungen am Tagesrand halten weiterhin dort. Der Grund sind umfangreiche Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur im Tiroler Oberland.

Reisende können Jenbach weiterhin stündlich erreichen, müssen aber bei vielen Verbindungen in Wörgl oder Innsbruck umsteigen. Dadurch verlängert sich die Reisezeit um etwa 15 Minuten. Auch am Bahnhof Ötztal entfallen bei einzelnen internationalen Zügen baustellenbedingt Halte. Für Fahrgäste, die dort regelmäßig ein- oder aussteigen, kann das erhebliche Änderungen ihrer gewohnten Reisewege bedeuten.

Neue Verbindungen auch im Süden

In der Steiermark und in Kärnten wird das Angebot ebenfalls erweitert. Zwischen Graz und Villach kommen zusätzliche Interregio-Züge über die Koralmbahn hinzu. An Werktagen startet außerdem um 4.48 Uhr eine neue Frühverbindung von Graz nach Klagenfurt, die bereits um 5.47 Uhr ankommt.

Für Reisende Richtung Slowenien interessant: Die Interregio-Züge zwischen Graz und Maribor halten künftig auch am Flughafen Graz. Im internationalen Fernverkehr kehren nach Abschluss der Streckensanierung zwischen Passau und Nürnberg außerdem ICE-Verbindungen Richtung Nürnberg, Frankfurt, Dortmund und Berlin zurück.

Eine vielfach erwartete Direktverbindung bleibt hingegen unsicher: Die geplanten Züge zwischen Wien und Belgrad sollen zwar 2027 wieder verkehren, der konkrete Start hängt aber weiterhin von der Streckenzulassung in Ungarn ab.

Auch die Wiener S-Bahn-Sperre bleibt bestehen

Trotz des neuen Fahrplans müssen Fahrgäste in Wien weiterhin mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Praterstern bleibt wegen umfassender Modernisierungsarbeiten voraussichtlich bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Der Fahrplanwechsel hebt diese Einschränkung nicht auf.

Der Verkehrsverbund Ost-Region und die ÖBB empfehlen deshalb, alle regelmäßig genutzten Verbindungen bereits vor dem 13. Dezember neu zu überprüfen. Die aktualisierten Fahrpläne sind in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY und in der VOR-App AnachB abrufbar. Für die Suche muss ein Reisedatum ab dem 13. Dezember 2026 ausgewählt werden. Gerade wer täglich zur Arbeit pendelt oder über Weihnachten verreist, sollte sich nicht auf bisherige Abfahrtszeiten verlassen. Die ÖBB weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich einzelne Verbindungen bis zum Fahrplanwechsel noch ändern können.