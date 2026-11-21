Kevin McCallister wird erwachsen. Die Idee für das Comeback kommt vom Star selbst, und Seth Rogen soll sie auf die Leinwand bringen.

Disneys Filmstudio 20th Century Studios arbeitet an einem neuen Teil der Reihe „Kevin allein zu Haus“, das Projekt steht allerdings noch ganz am Anfang. Eine Idee dafür soll Macaulay Culkin geliefert haben: Seine frühere Figur würde darin als erwachsener Vater auftreten. Auch dem Disney-Studiochef soll Culkin seine Überlegungen vorgestellt haben. Ob die von ihm skizzierte Geschichte tatsächlich verfilmt wird, ist derzeit offen, eine Bestätigung gibt es nicht.

Culkins Idee

Wie Culkin 2025 dem US-Magazin „People“ erzählte, stellt er sich die Handlung so vor: Kevin wäre entweder geschieden oder verwitwet. Zum Verhältnis zwischen Vater und Kind sagte er: „Ich arbeite wirklich hart und schenke dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit, woraufhin es sich ein wenig über mich ärgert und mich dann aussperrt.“

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Danach würde der Sohn Fallen aufstellen. Kevin sähe sich dadurch genau jenen Tricks gegenüber, mit denen er einst selbst Einbrecher in die Flucht geschlagen hatte. Die Rollen der früheren Filme wären somit vertauscht. Umsetzen sollen Culkins Vorschlag für die Leinwand Seth Rogen und Evan Goldberg. Die beiden zeichnen unter anderem für „Superbad“ und „Sausage Party“ verantwortlich.

Weltstar Culkin

Zum Weltstar wurde Culkin 1990 als Kevin McCallister. Im ersten Film bleibt der Bub aus Versehen allein im Haus zurück, weil ihn seine Familie vergisst, und wehrt dort zwei Einbrecher ab. 1992 schloss sich die Fortsetzung an, die in New York spielt. Danach schlüpfte Culkin nicht mehr in die Rolle. Zusammengenommen haben die beiden ursprünglichen Filme mit ihm rund 761 Millionen Euro eingespielt.