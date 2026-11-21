Kroatiens Autobahnmaut soll künftig ohne Halt an der Schranke funktionieren. Geplante grüne und gelbe Fahrspuren zeigen, wie die Umstellung für Autofahrer ablaufen soll, bestehende ENC-Geräte müssen nicht automatisch ersetzt werden.

Für Urlauber und Familien auf dem Weg nach Kroatien oder weiter nach Bosnien und Herzegowina und Serbien wird sich eine vertraute Routine ändern: Ticket ziehen, anstellen und am Schalter bezahlen soll durch das elektronische System Crolibertas ersetzt werden. Als vorgesehener Starttermin wird der 1. März 2027 genannt. Bis zur tatsächlichen Umstellung gelten weiterhin die bestehenden Zahlungsregeln.

Grün für registrierte Fahrzeuge, Gelb für die Anmeldung

Die kroatische Autobahngesellschaft HAC hat am 19. November die vorherige Konsultation für Beschilderung und Verkehrsausstattung an 119 Mautdurchfahrten gestartet. Der geschätzte Auftragswert beträgt 8,83 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer. Nach den beschriebenen Plänen werden die Durchfahrten farblich getrennt. Grüne Spuren sind für Fahrzeuge vorgesehen, die bereits im neuen Bezahlsystem registriert sind. Sie sollen ohne den bisherigen Halt an einer Mautschranke passieren können.

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Gelbe Spuren dienen dagegen der Registrierung noch nicht angemeldeter leichter Fahrzeuge. Dort soll eine Kamera das Kennzeichen erfassen; anschließend wird eine Bankkarte als Zahlungsmittel hinterlegt. Das betrifft unter anderem Pkw, Motorräder und entsprechende Wohnmobile. Die Konsultation läuft bis 26. November. Sie ist ein Vorbereitungsschritt der Beschaffung und bedeutet nicht, dass die neue Spurenregelung bereits gilt.

Kameras erfassen die Fahrt

Die elektronische Erfassung erfolgt über Portale mit Kameras, Antennen und weiterer Technik. Das System soll sowohl Kennzeichen erkennen als auch ENC-Geräte auslesen und Fahrzeuge der richtigen Mautkategorie zuordnen. Crolibertas ist für die gesamte kroatische Autobahnlandschaft vorgesehen. Dazu gehören auch das von Bina Istra betriebene Istrische Ypsilon und die Autobahn Zagreb–Macelj, die für viele Reisende aus Österreich und Deutschland eine wichtige Verbindung ist.

Die Farben sollen außerdem gefährliche Missverständnisse verhindern. In den Planungsunterlagen sind frühzeitige Hinweisschilder und im Bereich der umgebauten Mautstellen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h vorgesehen. „Ohne Schranke“ bedeutet dort also nicht automatisch „mit Autobahntempo“.

Bestehende ENC-Geräte dürfen bleiben

Eine wichtige Nachricht für regelmäßige Kroatienfahrer: Technisch einwandfreie ENC-Geräte sollen auch im neuen System verwendbar sein. Das bestätigte HAC gegenüber Novi list. Allerdings muss das Gerät mit dem Kennzeichen des jeweiligen Fahrzeugs und einem gültigen Zahlungsmittel verbunden werden. Einfach den bisher verwendeten Transponder ins Auto zu legen, ersetzt diese Zuordnung nicht.

Pkw-Fahrer sollen alternativ ohne ENC-Gerät auskommen können. Dafür wird das Fahrzeug registriert und über sein Kennzeichen identifiziert. Für Fahrzeuge der kroatischen Mautgruppen III und IV ist dagegen ein ENC-Gerät vorgesehen.

Warum manche Geräte schon jetzt piepsen

Einige Autofahrer bemerken bereits Signaltöne, wenn sie unter den neuen Portalen durchfahren. HAC erklärt das mit laufenden Tests. Dabei werden das Auslesen der Geräte, die Kennzeichenerkennung und die Fahrzeugklassifizierung überprüft. Ein Piepton ist deshalb noch kein Beleg dafür, dass das neue System regulär arbeitet oder eine zusätzliche Maut verrechnet wurde.

Nach den am 20. November veröffentlichten Angaben waren 158 von 212 geplanten Portalen im HAC-Netz aufgestellt. Parallel laufen die technische Ausstattung und die Entwicklung der digitalen Kundenfunktionen.

Die Frage nach Rabatten bleibt offen

Noch nicht endgültig festgelegt sind die künftigen Tarifmodelle und Kundenvorteile. Wer bisher ENC-Rabatte nutzt, sollte daher nicht davon ausgehen, dass sämtliche Konditionen unverändert weiterlaufen. Ebenso wenig lässt sich aus der technischen Umstellung allein eine Preiserhöhung ableiten. Die Frage, wie eine Fahrt erfasst und bezahlt wird, ist von der Frage zu trennen, wie viel sie kostet.

Für die nächste Reise gilt deshalb: Die bisherigen Mautregeln beachten und vor dem Start von Crolibertas die konkreten Registrierungshinweise prüfen. Wer sein Fahrzeug rechtzeitig anmeldet und ein funktionierendes Zahlungsmittel hinterlegt, soll künftig an der Schranke vorbeikommen, nicht an der Maut.