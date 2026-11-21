Heute bestellen, später bezahlen: Seit 20. November gelten in Österreich strengere Regeln für viele Ratenkäufe und „Buy now, pay later“-Angebote. Kurz vor Black Friday sollen sie verhindern, dass aus kleinen Einkaufsbeträgen große Schulden werden.

Ein Smartphone in Monatsraten, Kleidung auf Zahlungsaufschub und Weihnachtsgeschenke mit Null-Prozent-Finanzierung: Was beim Bezahlen bequem aussieht, belastet das Budget oft erst Wochen später. Das neue Verbraucherkreditgesetz 2026 nimmt deshalb auch Finanzierungen stärker in den Blick, die bisher nicht vollständig vom Verbraucherkreditrecht erfasst waren.

Auch kleine Beträge fallen unter den Kreditschutz

Die Regeln gelten nun grundsätzlich auch für Kredite unter 200 Euro, unentgeltliche Kredite und die meisten kurzfristigen „Buy now, pay later“-Modelle. Entscheidend ist nicht, ob beim Bezahlen Klarna, eine Bank oder ein anderer Anbieter aufscheint, sondern wie die konkrete Finanzierung ausgestaltet ist. Kreditgeber müssen die Rückzahlungsfähigkeit prüfen. Ein Kredit darf nur vergeben werden, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Kunde ihn wie vereinbart zurückzahlen kann.

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Eine Null-Prozent-Finanzierung wird dadurch nicht verboten. Auch werden nicht automatisch Zinsen fällig. Sie kann aber unter strengere Prüf- und Informationspflichten fallen.

Nicht jeder Rechnungskauf ist automatisch ein Kredit

Für bestimmte Zahlungsaufschübe bestehen weiterhin Ausnahmen. Gewährt beispielsweise ein Händler selbst eine zins- und gebührenfreie Zahlungsfrist, ohne dass ein Dritter einen Kredit anbietet, kann das Geschäft unter festgelegten Voraussetzungen ausgenommen sein. Dabei spielen unter anderem Unternehmensgröße, Zahlungsfrist und die Beteiligung weiterer Unternehmen eine Rolle. „Später bezahlen“ bedeutet deshalb nicht in jedem Fall dieselben rechtlichen Pflichten. Ein einfacher Rechnungskauf direkt beim Geschäft ist nicht automatisch mit einer Finanzierung durch einen externen Zahlungsdienst gleichzusetzen.

Keine Kredite durch voreingestellte Häkchen

Ein Kredit muss ausdrücklich angefordert werden. Ein bereits angekreuztes Kästchen darf die Zustimmung zum Kreditvertrag nicht ersetzen. Das Verbot nicht angeforderter Kredite betrifft auch Banken: Sie dürfen nicht einfach ohne entsprechendes Ansuchen einen Überziehungsrahmen einräumen, einen bestehenden Rahmen einseitig erhöhen oder unaufgefordert eine Kreditkarte bereitstellen.

Zusätzlich müssen wichtige Vertragsdaten klarer hervorgehoben werden. Dazu gehören Kreditbetrag, Laufzeit, Zinssatz, effektiver Jahreszins und Rate. Gerade am Smartphone soll das den Vergleich erleichtern.

Wenn die Rückzahlung schwierig wird

Bei Zahlungsschwierigkeiten müssen Kreditgeber angemessene Nachsicht prüfen. Mögliche Maßnahmen sind eine Stundung, eine längere Laufzeit oder eine Umschuldung. Das bedeutet keinen automatischen Schuldenerlass und auch keinen Anspruch darauf, jede beliebige Rate selbst festzulegen. Ziel ist, eine geeignete Lösung zu finden, bevor vorübergehende Probleme in dauerhafte Überschuldung münden.

Für Kunden, deren Überziehungsrahmen gekürzt oder gestrichen wird, gibt es ebenfalls stärkere Rückzahlungsmöglichkeiten. Wer betroffen ist, sollte die Bank frühzeitig kontaktieren und Vereinbarungen schriftlich festhalten.

Mehr Schutz, aber kein Zinsdeckel

Die Arbeiterkammer begrüßt die stärkeren Verbraucherrechte, kritisiert jedoch eine wesentliche Lücke: Das Gesetz bringt keinen allgemeinen Zinsdeckel, etwa für Kontoüberziehungen. Auch die Kosten von Restschuldversicherungen werden nicht entsprechend gedeckelt. Ein Kredit wird durch die Reform daher nicht automatisch günstiger. Für den Vergleich bleiben der effektive Jahreszins, der insgesamt zurückzuzahlende Betrag und mögliche Zusatzprodukte entscheidend.

Welche Verträge betroffen sind

Grundsätzlich gilt das neue Gesetz für Kreditverträge und Finanzierungen, die ab 20. November 2026 abgeschlossen beziehungsweise gewährt werden. Für ältere Verträge gelten überwiegend die bisherigen Bestimmungen weiter. Einzelne neue Vorschriften erfassen allerdings auch bereits bestehende, unbefristete Kreditverhältnisse.

Für die bevorstehenden Einkaufstage bleibt außerdem eine einfache Rechnung wichtig: Vier gleichzeitig laufende Raten von jeweils 30 Euro ergeben zusammen 120 Euro im Monat. Die neue Bonitätsprüfung kann vor Überforderung schützen. Den Überblick darüber, welche Rechnungen im Dezember und Jänner gleichzeitig fällig werden, ersetzt sie nicht.