Slowenien könnte auch 2027 beim Eurovision Song Contest fehlen, diesmal nennt die Fernsehleitung massive finanzielle Einschränkungen als Grund. Im Programmentwurf von RTV Slovenija ist eine Teilnahme nicht vorgesehen, die endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

Für slowenische ESC-Fans rückt die erhoffte Rückkehr auf die internationale Bühne damit in weite Ferne. Wie am 20. November bekannt wurde, enthält die abschließende Entwurfsfassung des Programm- und Produktionsplans für 2027 keinen entsprechenden Auftritt. Der zuständige RTV-Rat muss das Dokument noch genehmigen.

Fernsehdirektorin verweist auf leere Kassen

Die Direktorin von TV Slovenija, Ksenija Horvat, begründete die Planung gegenüber dem Senderportal MMC mit dem engen finanziellen Spielraum. Sinngemäß erklärte sie, für das Fernsehprogramm des kommenden Jahres stehe so wenig Geld zur Verfügung, dass eine Eurovision-Teilnahme selbst theoretisch nicht mehr möglich sei. Die Senderleitung verwies darauf, dass auch andere gewünschte Inhalte und Projekte aus finanziellen Gründen nicht im Entwurf berücksichtigt werden konnten.

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Damit geht die Debatte über einen einzelnen Musikwettbewerb hinaus. Zur Diskussion steht, welche kulturellen Angebote ein öffentlich-rechtlicher Sender unter Sparzwang noch finanzieren kann.

2025 kosteten Auftritt und Vorentscheidung rund 325.000 Euro

Eine Größenordnung liefern Zahlen zur slowenischen Teilnahme im Jahr 2025. Nach Angaben, die RTV Slovenija der Nachrichtenagentur STA übermittelte, beliefen sich die variablen Kosten des ESC-Auftritts auf 191.513 Euro. Für den nationalen Vorentscheid EMA wurden weitere 133.581 Euro ausgewiesen.

Zusammen ergibt das 325.094 Euro. Die Summe ist allerdings weder als reine Teilnahmegebühr noch als bereits feststehender Finanzbedarf für 2027 zu verstehen. Sie umfasst zwei getrennte Bereiche: den internationalen Auftritt und die heimische Auswahlshow.

Die Zahlen zeigen dennoch, warum der Wettbewerb bei knappen Budgets zum Streitpunkt werden kann. Einer internationalen Bühne für Künstler und einem publikumswirksamen Fernsehereignis stehen beträchtliche Produktionsausgaben gegenüber.

Anderer Schwerpunkt als beim bisherigen Boykott

Slowenien hatte bereits die Ausgabe 2026 ausgelassen. Damals begründete RTV die Entscheidung mit der Teilnahme Israels und Kritik an der Transparenz der Abstimmungsregeln. Der Sender übertrug den Wettbewerb auch nicht live.

Für 2027 stellt die Fernsehleitung nun ausdrücklich die Finanzlage in den Vordergrund. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass sämtliche früheren politischen oder grundsätzlichen Bedenken erledigt wären. Gesichert ist zunächst der aktuelle Planungsstand: Eine Teilnahme ist nicht budgetiert.

Auch ein heimisches Musikfestival ist betroffen

Im Entwurf fehlt außerdem die Fernsehübertragung von „Melodije morja in sonca“, dem slowenischen Musikfestival in Portorož. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Veranstaltung selbst abgesagt wird. Es heißt zunächst lediglich, dass ihr TV-Transfer nicht Teil des vorgesehenen Programms ist. Für Musiker und Publikum wäre damit neben der möglichen ESC-Abwesenheit ein weiterer wichtiger Fernsehauftritt betroffen.

Entscheidung soll bis Dezember fallen

Die Europäische Rundfunkunion EBU hat Slowenien nach den vorliegenden Berichten bis Dezember Zeit für die Teilnahmeentscheidung eingeräumt. Zuvor muss RTV seinen Programm- und Produktionsplan beschließen. Eine endgültige ESC-Absage wäre deshalb derzeit zu früh formuliert. Die Richtung des Entwurfs ist allerdings deutlich: Solange sich an den finanziellen Voraussetzungen und der Planung nichts ändert, ist eine slowenische Rückkehr 2027 nicht vorgesehen. Für die Fans bleibt damit nicht nur die Frage, wer ihr Land vertreten könnte, sondern ob es überhaupt noch eine Bühne dafür geben wird.