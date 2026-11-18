77 Millionen Euro Wertschöpfung, Tausende Besucher und ein angeblich großer wirtschaftlicher Erfolg: Die Wiener Stadtregierung feiert den Eurovision Song Contest 2026. Doch eine vertiefte Analyse der 140-seitigen WIFO-Studie liefert überraschende Erkenntnisse. ESC-Gäste gaben weniger Geld aus als gewöhnliche Touristen, Millionen flossen ins Ausland und bei den offiziellen Besucherzahlen taucht plötzlich eine Differenz von 30.000 auf. Die wichtigste Frage bleibt bisher unbeantwortet: Hat sich der Song Contest für Wien tatsächlich gerechnet?

Am 17. November präsentierten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) die wirtschaftliche Bilanz des Eurovision Song Contest 2026. Die Botschaft der Stadt Wien war eindeutig: 77,2 Millionen Euro Bruttowertschöpfung für Österreich, davon 59 Millionen Euro für Wien. Dazu rund 33 Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie rechnerisch 990 Beschäftigungsverhältnisse. Die offizielle Pressemitteilung trägt den Titel „Eurovision Song Contest 2026: Wien profitiert auf ganzer Linie“.

Doch die vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO erstellte Untersuchung enthält zahlreiche Zahlen und Einschränkungen, die ein deutlich differenzierteres Bild zeichnen. Besonders interessant sind mehrere Zusammenhänge, die erst durch den Vergleich einzelner Studienergebnisse sichtbar werden.

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77 Millionen Euro sind kein Gewinn für Wien

Der wichtigste Unterschied betrifft bereits die größte Zahl der gesamten Präsentation. Die 77,2 Millionen Euro beschreiben die berechnete Bruttowertschöpfung. Gemeint ist der wirtschaftliche Wert, der durch Ausgaben von Besuchern und Veranstaltern sowie durch weitere Effekte bei Zulieferern und Beschäftigten entstanden ist.

Das Geld ist nicht in die Wiener Stadtkasse geflossen.

Noch entscheidender ist eine ausdrückliche Einschränkung der Wissenschaftler: Die Untersuchung ist keine vollständige Kosten-Nutzen-Rechnung. Sie berechnet, welche Wirtschaftsaktivität mit dem Song Contest verbunden war, aber nicht abschließend, wie viel zusätzliche Wirtschaftsleistung ohne die Veranstaltung ausgeblieben wäre. Denn auch öffentliche Gelder, die andernfalls für andere Projekte verwendet worden wären, hätten wirtschaftliche Effekte ausgelöst. Das WIFO bezeichnet seine Bruttoergebnisse deshalb als Obergrenze des zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzens.

ESC-Gäste gaben fast 22 Prozent weniger aus

Eine der überraschendsten Erkenntnisse versteckt sich im Vergleich zwischen ESC-Besuchern und gewöhnlichen Wien-Touristen. Laut WIFO gaben übernachtende ESC-Gäste durchschnittlich 240,80 Euro pro Person und Nacht aus. Bei gewöhnlichen Wien-Besuchern waren es im Vergleichszeitraum 308 Euro. Das bedeutet einen Unterschied von 21,8 Prozent.

Besonders deutlich fällt die Differenz bei einzelnen Ausgaben aus. Für Einkäufe gaben ESC-Gäste durchschnittlich 17,90 Euro aus, gewöhnliche Wien-Touristen dagegen 34,10 Euro. Das sind 47,5 Prozent weniger. Bei anderen Kultur-, Freizeit- und Sportaktivitäten betrug der Unterschied sogar 72,7 Prozent: 7,60 Euro gegenüber 27,80 Euro. Auch für Unterkünfte gaben ESC-Besucher mit 71,60 Euro pro Nacht deutlich weniger aus als gewöhnliche Touristen mit 98,20 Euro.

Eine wichtige Einschränkung: Die 240,80 Euro enthalten die anteiligen An- und Rückreisekosten, aber nicht das ESC-Ticket. Dieses wurde mit durchschnittlich 77,60 Euro pro Person und Nacht ausgewiesen. Die Vergleichserhebungen unterscheiden sich zudem methodisch und stammen aus verschiedenen Jahren. Trotzdem ist der Befund bemerkenswert: Der typische ESC-Gast war in mehreren Bereichen kein besonders ausgabefreudiger Tourist.

Ausgerechnet während des ESC waren Hotels schwächer ausgelastet

Noch überraschender ist die Entwicklung der Wiener Hotellerie. Während Wien den internationalen Besucheransturm hervorhebt, stellt die WIFO-Studie fest, dass die Hotels in der eigentlichen ESC-Woche schwächer ausgelastet waren als in derselben Woche des Vorjahres. In den Wochen davor und danach lag die Auslastung dagegen überwiegend höher.

Die Wissenschaftler vermuten deshalb, dass manche Reisende ihren Wien-Aufenthalt bewusst verschoben haben könnten, etwa wegen erwarteter Menschenmengen oder hoher Preise. Gleichzeitig stieg die Zahl der verfügbaren Hotelbetten gegenüber dem Vorjahr um rund 3.500.

Über Mai und Juni insgesamt wurden zwar 6,4 Prozent mehr Nächtigungen registriert. Diese positive Entwicklung schließt jedoch nicht aus, dass andere Touristen die ESC-Woche gemieden haben. Wie viele Gäste tatsächlich wegblieben, lässt sich nicht berechnen. Das WIFO sieht allerdings keine überzeugenden Hinweise auf eine großflächige Verdrängung über den gesamten Zeitraum.

Fast ein Drittel der Veranstalteraufträge ging ins Ausland

Eine weitere kaum beachtete Zahl betrifft jene Unternehmen, die am Song Contest verdienten. Die beteiligten Organisationen meldeten ursprünglich 69,3 Millionen Euro an Ausgaben für Fremdleistungen. Nach Bereinigung interner Zahlungen und anderer Positionen blieben 50,5 Millionen Euro. Davon gingen 16,5 Millionen Euro an Lieferanten im Ausland. Das entspricht rechnerisch 32,7 Prozent.

Besonders hoch war der Auslandsanteil bei Bühneninstallationen und Ausbauarbeiten. In dieser Kategorie entfielen rund 72 Prozent der entsprechenden Aufträge auf ausländische Lieferanten. Die WIFO-Berechnung berücksichtigt diese direkten Auslandsaufträge ausdrücklich nicht als österreichische Wirtschaftsleistung.

Internationale Dienstleistungen sind bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung selbstverständlich notwendig. Dennoch stellt sich eine interessante Frage: Wie viel der öffentlichen Wiener Finanzierung kam letztlich heimischen Unternehmen zugute? Die Studie schlüsselt nicht auf, welche konkreten Finanzierungsquellen hinter den Auslandsaufträgen standen. Eine solche Zuordnung wäre daher erst mit zusätzlichen Abrechnungsunterlagen möglich.

Plötzlich fehlen 30.000 Besucher in der offiziellen Bilanz

Besonders auffällig ist ein Vergleich zweier Pressemitteilungen der Stadt Wien. Am 17. Mai 2026 meldete die Stadt für das Eurovision Village auf dem Rathausplatz rund 150.000 Besucher. Ein halbes Jahr später, am 17. November, nennt sie für dieselbe Veranstaltung nur noch 120.000 Besuche. Die Differenz beträgt 30.000 beziehungsweise 20 Prozent der ursprünglichen Angabe.

Auch die offizielle Website des WienTourismus verwendete zuvor die Zahl von rund 150.000 Besuchern. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Möglicherweise wurden unterschiedliche Zählmethoden verwendet oder ursprüngliche Schätzungen nachträglich korrigiert. Eine nachvollziehbare Erklärung dafür findet sich in den verglichenen Veröffentlichungen allerdings nicht. Dabei sind die Begriffe Besucher und Besuche nicht zwangsläufig identisch.

Die Stadt sollte deshalb erklären, weshalb ihre eigene Erfolgsbilanz plötzlich eine um 30.000 niedrigere Zahl ausweist.

Bei vorsichtigerer Berechnung schrumpft die Wertschöpfung um Millionen

Auch die berühmten 77,2 Millionen Euro sind kein unveränderlicher Wert. Die WIFO-Forscher haben selbst untersucht, wie sich das Ergebnis bei anderen plausiblen Annahmen verändert. Werden beispielsweise mögliche Konsumausfälle stärker berücksichtigt und bestimmte Besucherausgaben vorsichtiger zugerechnet, sinkt die berechnete Bruttowertschöpfung auf 68,8 Millionen Euro.

Das sind 8,4 Millionen Euro beziehungsweise knapp elf Prozent weniger. Die alternative Berechnung ist keine endgültige Nettobilanz und widerlegt die Hauptrechnung nicht. Sie zeigt aber, wie stark wirtschaftliche Modellrechnungen von den zugrunde liegenden Annahmen abhängen können.

Von 33 Millionen Euro fließt nur ein kleiner Teil an Länder und Gemeinden

Auch bei den Steuern lohnt sich ein zweiter Blick. Die viel zitierten 33 Millionen Euro bestehen nicht ausschließlich aus Steuereinnahmen für die öffentliche Verwaltung. Laut WIFO entfallen rund 14,4 Millionen Euro auf Sozialversicherungsbeiträge. Weitere 11,6 Millionen Euro gehen an den Bund.

Nur rund 6,6 Millionen Euro entfallen insgesamt auf sämtliche österreichischen Länder und Gemeinden.

Wie viel davon konkret im Wiener Budget ankommt, weist die Studie nicht gesondert aus. Zum Vergleich: Wien hatte ursprünglich einen städtischen Budgetrahmen von 22,6 Millionen Euro für den Song Contest vorgesehen. Laut Barbara Novak dürften die tatsächlichen Ausgaben unter 20 Millionen Euro bleiben.

Selbst wenn die gesamten 6,6 Millionen Euro ausschließlich an Wien fließen würden, wären damit bei angenommenen Ausgaben von 20 Millionen Euro rechnerisch nur 33 Prozent dieser Summe abgedeckt. Das ist keine vollständige fiskalische Bilanz. Es macht jedoch deutlich, weshalb die österreichweiten Steuereffekte nicht als direkte Rückzahlung an die Stadt dargestellt werden dürfen.

990 Arbeitsplätze, aber keine 990 neuen Dauerjobs

Eine weitere Zahl benötigt eine genaue Erklärung. Das WIFO errechnete rund 990 Beschäftigungsverhältnisse beziehungsweise etwa 800 Vollzeitäquivalente auf Jahresbasis. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass Wien durch den ESC 990 dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen hat.

Ein erheblicher Teil der Tätigkeiten wurde von bestehendem Personal, durch Überstunden oder befristete Beschäftigungen erledigt. Der zusätzliche Personalbedarf konzentrierte sich auf wenige Wochen. Auch diese Einschränkung findet sich ausdrücklich in der Studie.

Abgesagte Konzerte und zusätzliche öffentliche Kosten

Der Song Contest brachte nicht nur zusätzliche Veranstaltungen, sondern verhinderte auch andere. Die Wiener Stadthalle stand wegen Aufbau, Proben und Durchführung mehrere Wochen nicht für gewöhnliche Konzerte zur Verfügung. Mehrere Veranstaltungen mussten abgesagt, andere verschoben werden.

Die Stadt leistete Ausgleichszahlungen und bezahlte für die Nutzung der Halle ein Entgelt, das entsprechende Einnahmenausfälle berücksichtigte. Hinzu kommen mögliche öffentliche Aufwendungen, die nicht vollständig erfasst wurden: zusätzliche Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Wiener Linien sowie Arbeitsleistungen städtischer Bediensteter. Das WIFO hält ausdrücklich fest, dass diese Kosten teilweise nicht im Detail bekannt sind.

Eine endgültige und sämtliche öffentlichen Leistungen umfassende Gesamtrechnung liegt damit weiterhin nicht vor.

Auch die 1,7 Millionen Nächtigungen stammen aus einer anderen Zeit

Die Stadt verweist zusätzlich auf einen langfristigen Tourismuseffekt: Nach dem ESC 2015 wurden zwischen 2015 und 2017 rechnerisch rund 1,7 Millionen zusätzliche Auslandsnächtigungen gegenüber einem statistisch konstruierten Wien ohne ESC ermittelt. Das ist ein interessanter wissenschaftlicher Befund.

Allerdings betrifft er den Song Contest von 2015, nicht jenen von 2026. Zudem konnte für sämtliche Nächtigungen einschließlich österreichischer Gäste kein statistisch gesicherter Effekt nachgewiesen werden. Ob die Veranstaltung von 2026 langfristig eine vergleichbare Wirkung erzielen wird, lässt sich derzeit noch nicht feststellen.

Was bleibt von Wiens großer Erfolgsbilanz?

Der Eurovision Song Contest hat zweifellos wirtschaftliche Aktivität ausgelöst, internationale Aufmerksamkeit geschaffen und zahlreiche Menschen nach Wien gebracht. Die WIFO-Studie liefert dafür nachvollziehbare Belege. Doch zwischen einer positiven wirtschaftlichen Wirkung und einem finanziell rentablen Einsatz öffentlicher Mittel besteht ein wesentlicher Unterschied.

Die Wiener Stadtregierung hebt vor allem jene Zahlen hervor, die den Erfolg der Veranstaltung unterstreichen. Die Untersuchung selbst macht gleichzeitig deutlich, dass Kosten, alternative Verwendungsmöglichkeiten und bestimmte Verdrängungseffekte nicht vollständig berechnet werden konnten.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob der ESC Wien etwas gebracht hat. Sondern ob der zusätzliche Nutzen die vollständigen öffentlichen Kosten rechtfertigt.

Solange diese Rechnung nicht vorliegt, lässt sich ein abschließender finanzieller Erfolg für die Stadt nicht belegen.

Die 77 Millionen Euro sind damit eine beeindruckende Zahl. Aber keine Antwort darauf, ob sich der Eurovision Song Contest für Wiens Steuerzahler tatsächlich gerechnet hat.