Wir werfen alte Kleidung in Sammelcontainer und glauben, damit etwas Gutes zu tun. Doch eine neue österreichische Studie zeigt, wie dramatisch die Lage inzwischen ist: Rund 131.000 Tonnen Textilien landen jährlich im Restmüll und werden verbrannt, während selbst gut erhaltene Kleiderspenden teilweise Tausende Kilometer um die Welt reisen. Hinter dem Geschäft mit unseren alten Sachen steckt ein System, das gerade wirtschaftlich zusammenzubrechen droht.

Eine Jeans, die nicht mehr passt. Eine Winterjacke, die seit Jahren im Kasten hängt. Oder Kinderkleidung, die längst zu klein geworden ist. Viele Menschen bringen solche Sachen zum Altkleidercontainer, weil sie hoffen, dass jemand anderes sie noch tragen kann.

Doch was danach geschieht, ist oft wesentlich komplizierter. Eine am 16. November 2026 präsentierte Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) und der TU Wien zeigt, wie groß Österreichs Textilproblem geworden ist. Gleichzeitig offenbart sie einen überraschenden wirtschaftlichen Widerspruch: Früher verdienten Sammelunternehmen mit alter Kleidung gutes Geld. Heute müssen sie teilweise sogar bezahlen, um die Sachen überhaupt loszuwerden.

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Fast drei Viertel der Alttextilien werden verbrannt

Die neue Untersuchung wurde im Auftrag des österreichischen Umweltministeriums durchgeführt und beschäftigt sich mit der Zukunft der Altkleidersammlung. Die Größenordnung ist bemerkenswert. In Österreich fallen jährlich rund 179.000 Tonnen Alttextilien an. Dazu gehören Kleidung, Schuhe, Bettwäsche und andere Haushaltstextilien.

Davon gelangen nur gut 48.000 Tonnen in Altkleidercontainer, Altstoffsammelzentren oder Secondhand-Geschäfte. Die übrigen rund 131.000 Tonnen landen im Restmüll und werden verbrannt. Das entspricht etwa 73 Prozent.

Eine breiter gefasste Abfallstatistik für 2023 kam sogar auf rund 213.000 Tonnen Textilabfälle. Diese erfasste zusätzlich unter anderem Teppiche, Matratzen, Industrietextilien und Produktionsabfälle. Die beiden Zahlen beziehen sich somit auf unterschiedlich abgegrenzte Abfallmengen. Das Problem bleibt unabhängig davon gewaltig: Österreich verbrennt jährlich enorme Mengen textiler Materialien, obwohl manche davon grundsätzlich weiterverwendet oder recycelt werden könnten.

Eine gespendete Jacke reiste bis nach Pakistan

Wie ungewöhnlich der Weg gebrauchter Kleidung sein kann, zeigte bereits eine Untersuchung von Greenpeace. Die Umweltorganisation hatte 2024 insgesamt 20 Kleidungsstücke mit GPS-Trackern ausgestattet und bei verschiedenen Sammelunternehmen abgegeben. Bis März 2025 verfolgten die Ermittler ihre Wege.

Das Ergebnis war verblüffend. Die 20 Kleidungsstücke legten zusammen knapp 81.000 Kilometer zurück. Das entspricht ungefähr zwei Erdumrundungen.

Sieben landeten in Afrika, drei in Pakistan und acht in anderen europäischen Ländern. Zwei weitere Stücke wurden aus Sammelcontainern in Österreich entwendet. Besonders bemerkenswert war der Weg einer schwarzen Jacke, die bei H&M abgegeben worden war. Sie reiste über Ungarn, Slowenien, Kroatien, Malta und den Oman nach Pakistan. Nach rund 10.200 Kilometern endete ihre Reise laut Greenpeace in einem Stahlwerk in Karatschi, wo sie vermutlich verbrannt wurde.

Eine Jacke, die in Österreich zur Wiederverwendung abgegeben wurde, könnte damit am anderen Ende der Welt als Brennstoff geendet sein.

Nur drei der 20 untersuchten Kleidungsstücke könnten tatsächlich von anderen Menschen weitergetragen worden sein. Die kleine Greenpeace-Stichprobe ist nicht repräsentativ für sämtliche Kleiderspenden. Sie dokumentiert aber, welche ungewöhnlichen Wege einzelne Stücke nehmen können.

Sogar der Hafen von Rijeka spielt eine Rolle

Ein zweites Beispiel macht deutlich, wie eng der internationale Altkleiderhandel mit Südosteuropa verbunden ist. Ein Paar lilafarbene Stiefel, das in der Steiermark in einen Sammelcontainer geworfen wurde, reiste zunächst über Ungarn nach Kroatien. Dort führte die Route über den Hafen von Rijeka, anschließend nach Triest in Italien und über Dubai schließlich nach Karatschi in Pakistan.

Insgesamt legten die Stiefel rund 11.300 Kilometer zurück. Das Beispiel verdeutlicht, dass gebrauchte Kleidung längst Teil eines internationalen Handels- und Logistiksystems ist. Viele Textilien werden zunächst gesammelt, anschließend an Sortierbetriebe verkauft und danach über Händler in andere Länder transportiert.

Dabei ist ein Export nicht automatisch etwas Negatives. Gebrauchte Kleidung kann in anderen Ländern weitergetragen werden und dort Einkommen für Händler schaffen. Problematisch wird das Geschäft allerdings, wenn nicht mehr verwendbare Ware als Secondhand-Kleidung exportiert wird und die Entsorgungskosten letztlich in den Empfängerländern anfallen.

Früher gab es 400 Euro pro Tonne, heute kostet die Abnahme Geld

Eine der überraschendsten Erkenntnisse der neuen Studie betrifft den wirtschaftlichen Wert alter Kleidung. Bis Mitte 2024 war das Sammelgeschäft vielerorts noch rentabel. Für eine Tonne unsortierter Altkleider konnten Sammelunternehmen laut der Untersuchung 200 bis 400 Euro erzielen.

Inzwischen hat sich der Markt teilweise vollständig gedreht. Heute müssen Sammler je nach Situation 50 bis 150 Euro pro Tonne zuzahlen, damit die Ware überhaupt abgenommen wird.

Hinter dieser Entwicklung stecken mehrere Probleme. Die Qualität vieler gesammelter Kleidungsstücke sinkt. Gleichzeitig überschwemmen große Mengen günstiger Neuware und gebrauchter Textilien die internationalen Märkte.

Viele Sortierbetriebe finden für die Kleidung nicht mehr genügend Abnehmer. Was früher einen positiven Warenwert hatte, verursacht damit zunehmend Kosten. Besonders paradox: Je mehr minderwertige Kleidung gespendet wird, desto schwieriger kann es für die Sammelunternehmen werden, ihre Arbeit zu finanzieren.

Warum billige Mode das gesamte System verändert

Der Aufstieg von Fast Fashion und Ultra-Fast Fashion spielt dabei eine wichtige Rolle. Kleidung wird in immer kürzeren Abständen produziert, verkauft und ersetzt. Manche Stücke sind bereits nach wenigen Wäschen beschädigt oder verlieren ihre Form. Andere werden kaum getragen, bevor neue Kollektionen erscheinen.

Für die Altkleidersammlung entsteht dadurch ein doppeltes Problem. Einerseits wächst die Menge der abgegebenen Textilien. Andererseits sinkt teilweise der Anteil jener Stücke, die sich tatsächlich zu einem wirtschaftlich sinnvollen Preis weiterverkaufen lassen.

Die Menge steigt also, während der Wert der gesammelten Ware sinken kann.

Das trifft nicht nur private Sammelunternehmen, sondern auch gemeinnützige Einrichtungen. Organisationen wie Caritas, Volkshilfe und regionale Sozialbetriebe sammeln Kleidung, prüfen deren Zustand und verkaufen geeignete Stücke in eigenen Geschäften. Damit finanzieren sie soziale Projekte und schaffen Arbeitsplätze, auch für Menschen, die nach längerer Arbeitslosigkeit wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen möchten.

Secondhand boomt, trotzdem steckt die Sammlung in der Krise

Hier zeigt sich der vielleicht größte Widerspruch der gesamten Entwicklung. Secondhand-Kleidung ist längst kein Nischenprodukt mehr. Vintage-Mode wird immer beliebter, und auch große Modeketten betreiben inzwischen eigene Plattformen für gebrauchte Kleidung.

Trotzdem gerät die traditionelle Altkleidersammlung wirtschaftlich unter Druck. Der Grund: Zwischen einer gut erhaltenen Markenjacke, die sich problemlos weiterverkaufen lässt, und einer großen Menge beschädigter Billigkleidung liegen erhebliche Qualitätsunterschiede.

Nach Angaben von Re-Use Austria sammeln Gemeinden und sozialwirtschaftliche Einrichtungen gemeinsam ungefähr die Hälfte der getrennt erfassten Altkleider in Österreich. Die andere Hälfte wird überwiegend von privaten Unternehmen gesammelt, die einen großen Teil der Ware unsortiert ins Ausland verkaufen. Damit geht auch wirtschaftliches Potenzial verloren. Denn die Sortierung und der Weiterverkauf hochwertiger Stücke schaffen zusätzliche Wertschöpfung.

Wer die Kleidung nur unsortiert exportiert, überlässt einen Teil dieses Geschäfts anderen Ländern.

Ausgerechnet Wien schafft nun zahlreiche Sammelcontainer ab

Die wirtschaftliche Krise trifft auf eine weitere aktuelle Entwicklung. Ab 1. Jänner 2027 dürfen in Wien keine Altkleidercontainer mehr auf öffentlichem Grund aufgestellt werden. Betroffen sind rund 2.280 bisher bewilligte Sammelcontainer.

Die Stadt begründet die Entscheidung mit zunehmender Vermüllung rund um die Behälter. Immer wieder würden Container aufgebrochen, Kleidungsstücke herausgezogen und anschließend auf Gehsteigen zurückgelassen.

Das Verbot betrifft allerdings nicht sämtliche Kleidersammlungen. Auf Privatgrund dürfen weiterhin Container stehen. Auch karitative Annahmestellen und die Wiener Mistplätze bleiben bestehen. Dennoch wirft die Entscheidung eine wichtige Frage auf: Was passiert mit jenen Kleidungsstücken, die bisher in öffentlichen Containern landeten? Ob tatsächlich mehr Kleidung im Restmüll entsorgt wird, lässt sich erst nach der Umstellung beurteilen.

Warum aus alten Kleidern nicht einfach neue werden

Man könnte meinen, die Lösung liege auf der Hand: Alte Kleidung einsammeln, zerkleinern und daraus neue Stoffe herstellen. Doch technisch ist das deutlich schwieriger als beispielsweise bei Glas oder Papier.

Viele moderne Kleidungsstücke bestehen aus Mischfasern. Baumwolle wird mit Polyester kombiniert, dazu kommen Elasthan, Farbstoffe, Reißverschlüsse und andere Bestandteile. Diese Materialien lassen sich nicht ohne Weiteres voneinander trennen.

An der TU Wien wird deshalb an neuen Recyclingverfahren geforscht. Ein 2025 vorgestelltes Verfahren nutzt eine Mischung aus Menthol und Benzoesäure, um Baumwolle und Polyester voneinander zu trennen. Im Labor konnten damit 100 Prozent der Baumwolle und 97 Prozent des Polyesters zurückgewonnen werden.

Das klingt vielversprechend. Ob das Verfahren auch im industriellen Maßstab wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll eingesetzt werden kann, muss sich allerdings erst zeigen.

Ab 2028 sollen Modeunternehmen für den Müll bezahlen

Die Europäische Union will das bisherige System grundlegend verändern. Bis April 2028 müssen die Mitgliedstaaten ein System der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien und Schuhe einrichten.

Das Prinzip ist einfach: Wer Kleidung auf den Markt bringt, soll auch für die Kosten ihrer späteren Sammlung, Sortierung und Behandlung mitverantwortlich sein. Damit sollen nicht mehr allein Gemeinden, gemeinnützige Einrichtungen und Entsorgungsbetriebe die finanziellen Folgen des Textilmülls tragen.

Hersteller sollen künftig entsprechende Beiträge bezahlen. Dabei können Kriterien wie Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit eine Rolle spielen. Wie Österreich dieses System genau ausgestaltet, ist noch offen. Re-Use Austria und das Netzwerk arbeit plus fordern, bestehende soziale Sammel- und Sortierbetriebe einzubinden und finanziell abzusichern.

Das eigentliche Problem beginnt lange vor dem Altkleidercontainer

Die neue Studie zeigt, dass Österreich vor einer grundlegenden Veränderung seiner Textilwirtschaft steht. Mehr Sammlung allein wird nicht ausreichen, wenn es gleichzeitig zu wenig Möglichkeiten gibt, Kleidung sinnvoll wiederzuverwenden oder hochwertige Materialien zurückzugewinnen.

Und auch ein neues Finanzierungssystem kann die Überproduktion billiger Kleidung nicht automatisch lösen.

Die eigentliche Überraschung ist deshalb nicht nur, dass Österreich jährlich rund 131.000 Tonnen Alttextilien verbrennt. Sondern dass ein System, das jahrzehntelang mit dem Verkauf gebrauchter Kleidung Geld verdienen konnte, inzwischen teilweise dafür bezahlen muss, diese Kleidung wieder loszuwerden.

Am Ende steht eine Frage, die weit über Österreich hinausgeht: Was ist ein Kleidungsstück tatsächlich noch wert, wenn wir es nicht mehr tragen wollen?