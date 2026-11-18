Der Bodensee rückt näher an Sarajevo. Ab Februar 2027 hebt zweimal pro Woche ein Flieger ab, der Süddeutschland direkt ansteuert.

Wizz Air, die in Bosnien und Herzegowina führende Billigfluglinie, hat heute eine neue Direktverbindung zwischen Sarajevo und Friedrichshafen angekündigt. Los geht es am 27. Februar 2027. Die Strecke wird ganzjährig zweimal pro Woche, jeweils dienstags und samstags, bedient. Die Tickets gibt es ab 40,99 KM. Gebucht werden kann ab sofort auf wizzair.com und über die offizielle WIZZ-App.

Zugang zum Bodensee

Friedrichshafen liegt am Ufer des Bodensees und dient als Zugang nach Süddeutschland. Auch für umliegende Regionen hierzulande und in der Schweiz ist der Flughafen ein praktischer Ausgangspunkt. Die neue Linie soll Reisen zwischen Bosnien und Herzegowina und Deutschland erleichtern, egal ob sie touristisch, geschäftlich oder privat motiviert sind.

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Stimmen zum Start

Dino Selimovic, interimistischer Direktor des Internationalen Flughafens Sarajevo, hob die Bedeutung der neuen Strecke hervor. Zwischen Bosnien und Herzegowina und diesem Teil Deutschlands bestünden enge wirtschaftliche und familiäre Beziehungen.

„Unseren Bürgern, die in dieser Region leben und arbeiten, ermöglichen wir eine einfachere Heimreise, zugleich eröffnen wir zusätzliche Chancen für die touristische und geschäftliche Zusammenarbeit. Es freut uns, dass Wizz Air seine Präsenz in Sarajevo weiter ausbaut, unter anderem mit neuen Verbindungen nach Bratislava, Berlin und Prag, zusätzlich zu London und Rom. Für uns ist jede neue Destination weit mehr als ein zusätzlicher Flug. Sie ist eine neue Chance, Menschen und Märkte zu verbinden und die Wirtschaft zu stärken“, sagte Selimovic.

Auch Vera Járdán, Managerin für Unternehmenskommunikation bei Wizz Air, äußerte sich zum Start der Strecke. „Mit dieser ganzjährigen Verbindung bekräftigen wir unser anhaltendes Bestreben, die Reisemöglichkeiten zu erweitern und leistbare, praktische Verbindungen zu wichtigen europäischen Destinationen anzubieten. Mit Friedrichshafen wächst unser Streckennetz ab Sarajevo weiter, und wir freuen uns darauf, noch mehr Passagiere an Bord unserer Flüge begrüßen zu dürfen“, so Járdán.

Die Ankündigung reiht sich an die zuletzt vorgestellten Strecken von Sarajevo nach Prag, Berlin und Bratislava. Neben den bestehenden Verbindungen nach London und Rom stärkt sie damit die internationale Anbindung der bosnischen Hauptstadt weiter.