Zwei Pässe in einer Tasche sind in Österreich kein Selbstläufer. Ein einziges Papier entscheidet, und es muss zur rechten Zeit da sein.

Österreich lässt doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich nicht zu, kennt aber klar umrissene Ausnahmen. Ausschlaggebend sind eine vorab erteilte Beibehaltungsbewilligung oder der Erwerb zweier Staatsbürgerschaften schon bei der Geburt. Nach der Rechtslage ist der Besitz von zwei oder mehr Staatsbürgerschaften grundsätzlich nicht vorgesehen. Wer freiwillig eine fremde Staatsbürgerschaft annimmt, verliert in der Regel automatisch die österreichische. Anders verhält es sich bei Personen, die bereits bei der Geburt zwei Staatsbürgerschaften erhalten, etwa weil ein Elternteil Österreicher oder Österreicherin ist oder weil das Geburtsland seine Staatsbürgerschaft verleiht.

Beibehaltungsbewilligung

Wer trotz freiwilligen Erwerbs einer zweiten Staatsbürgerschaft die österreichische behalten möchte, braucht dafür eine Beibehaltungsbewilligung. Der schriftliche Antrag muss gestellt werden, bevor die zweite Staatsbürgerschaft erworben wird. Auch die Bewilligung selbst muss schriftlich vorliegen, ehe die fremde Staatsbürgerschaft erworben wird. Ein nachträglicher Antrag genügt dafür nicht. Entscheiden darf ausschließlich die zuständige Landesregierung, die bei der Prüfung strenge Kriterien anlegt.

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Wer im Ausland lebt, kann den Antrag über die zuständige österreichische Botschaft oder das Generalkonsulat einbringen. Entscheidend bleibt, dass die Bewilligung schriftlich vorliegt, bevor die fremde Staatsbürgerschaft erworben wird. Die Entscheidung trifft allein das Amt der Landesregierung.

Einbürgerung und Geburt

Ausländische Staatsbürger, die sich einbürgern lassen wollen, müssen ihre bisherige Staatsbürgerschaft in der Regel aufgeben, sofern das möglich und zumutbar ist. Ist die Aufgabe rechtlich oder aus anderen berechtigten Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar, kann eine Ausnahme bewilligt werden. Darüber befindet die zuständige Landesregierung nach den Umständen des Einzelfalls.

Bei einer Doppelstaatsbürgerschaft von Geburt an geht die österreichische Staatsbürgerschaft nicht schon deshalb verloren, weil auch eine zweite besessen wird. Auch nach dem Erreichen der Volljährigkeit müssen sich Betroffene nicht für eine einzige Staatsbürgerschaft entscheiden. Unter Umständen ist es dennoch erforderlich, die Vorschriften des anderen Staates zu prüfen.