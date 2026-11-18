Panzer überschreiten eine Linie, die seit der Waffenruhe gilt. Im Gazastreifen flüchten Familien, und beide Seiten geben dem anderen die Schuld.

Israelische Panzer sind am Mittwoch im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Palästinensische Sanitäter berichten von Toten, während die Hamas von „gefährlicher Eskalation“ spricht und Israel eine Verletzung der Waffenruhe vorwirft. Nach Schilderungen von Augenzeugen stießen die Panzer westlich der Gelben Linie vor. Die Markierung grenzt jenes Gebiet ab, das Israel kontrolliert und das rund zwei Drittel des Gazastreifens ausmacht. Anwohner sprachen von der ersten Bodenoffensive seit der Waffenruhe, die im Jahr 2025 vereinbart worden war.

Armee rechtfertigt Einsatz

Vonseiten des israelischen Militärs hieß es, „die Truppen gingen gegen die Infrastruktur der radikal-islamischen Hamas außerhalb der von Israel kontrollierten Gebiete vor“. Zahlreiche Familien sahen sich gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Israelische Einheiten drangen in Gebiete westlich der Gelben Linie ein. Die Armee stellt den Einsatz als Vorgehen gegen Infrastruktur der Hamas außerhalb der israelisch kontrollierten Zonen dar. Von Anwohnern wird der Vorstoß als erster Bodeneinsatz seit der Waffenruhe 2025 gewertet.

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Tote gemeldet

Ein israelischer Luftangriff in der Nähe des Einsatzgebiets hat nach Angaben palästinensischer Sanitäter einen Menschen das Leben gekostet. Zuvor seien bereits zwei weitere Menschen in Deir al-Balah und Gaza-Stadt ums Leben gekommen. Die Hamas wiederum warf Israel „eine gefährliche Eskalation und eine Verletzung der Waffenruhe“ vor.