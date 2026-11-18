Ein Wirkstoff aus der Viagra-Familie sorgt in der Alzheimer-Forschung für Aufsehen. Der große Durchbruch bleibt vorerst aus.

Ein Medikament aus der Wirkstoffklasse von Viagra könnte den geistigen Abbau bei Alzheimer verlangsamen. In einer internationalen Phase-3-Studie bremste der Wirkstoff AR1001 den kognitiven Rückgang bei Betroffenen im Frühstadium um 31 Prozent. Eine Zulassung steht allerdings nicht bevor.

Studie in 13 Ländern

Die klinische Studie lief in 13 Ländern, insgesamt nahmen 604 Personen daran teil. Sie hatten sich im Frühstadium der Erkrankung befunden und keine anderen Alzheimer-Medikamente eingenommen. Bei dem getesteten Wirkstoff handelt es sich um einen sogenannten PDE-5-Hemmer, also einen Phosphodiesterase-5-Hemmer.

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Die Ergebnisse wurden nun auf einer Konferenz zu klinischen Studien zur Alzheimer-Krankheit in Boston präsentiert. Hergestellt wird das Präparat vom südkoreanischen Unternehmen AriBio.

AR1001 gehört zur selben Wirkstoffgruppe wie Viagra, erweitert die Blutgefäße und wird oral eingenommen. Tara Spires-Jones, Expertin für neurodegenerative Erkrankungen an der Universität Edinburgh und Mitglied der Akademie der Medizinischen Wissenschaften, erklärte: „Dieses Medikament wirkt, indem es die Durchblutung verbessert und wahrscheinlich auch direkt Prozesse in den Gehirnzellen anregt, die für Lernen und Gedächtnis wichtig sind.“

Sheona Scales, Forschungsdirektorin einer britischen Organisation im Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit, hob hervor, dass AR1001 oral eingenommen werde und auf einem anderen Ansatz beruhe als die bestehenden Therapien. Die Ergebnisse seien „bei der Suche nach neuen Behandlungsmöglichkeiten bedeutsam“, sagte sie.

Weitere Studien nötig

Fachleute verweisen auf den Bedarf an zusätzlichen Studien. Bevor AR1001 möglicherweise zur Behandlung eingesetzt werden kann, braucht es eine detaillierte wissenschaftliche und regulatorische Bewertung.

Die Ergebnisse einer einzelnen klinischen Studie reichen dafür nicht aus.