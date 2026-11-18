Vucic will nicht bis zum Ende bleiben, im Parlament fliegen die Fetzen. Dann überrascht eine Minderheitenpartei mit ihrer Entscheidung.

Am 18. November kündigte Aleksandar Vucic an, sein Abgeordnetenmandat in der Nationalversammlung nicht zur Gänze auszuüben. Die konstituierende Sitzung verlief konfrontativ. Zugleich erklärte der SVM, hinter Aleksandar Cupic als Kandidat für das Präsidentenamt zu stehen. Vucic, der Chef der Abgeordnetengruppe „Aleksandar Vucic: Serbien siegt“, sagte: „Um es Ihnen zu erleichtern, werde ich ganz sicher nicht das gesamte Mandat in der Nationalversammlung verbringen.“ Die Studentenliste kritisierte er erneut.

„Ich freue mich nicht über die Niederlage“, betonte er. Er wünsche sich mehr junge Menschen im Parlament, erklärte Vucic und behauptete in Richtung der Studentenliste: „Hier gibt es keinen einzigen jungen Menschen, keinen einzigen.“

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Schlagabtausch im Parlament

Mit Stojan Radenovic, der zuvor über die Wahlniederlage gesprochen hatte, lieferte sich Vucic einen Schlagabtausch. „Ich wollte den Sieg, damit solche Leute nicht an die Macht kommen“, sagte er. Vertretern der Studentenliste warf er vor, herabwürdigende Bezeichnungen zu verwenden, und stieß sich besonders am Ausdruck „menschliches Elend“.

Beim Vorfall, bei dem Lidija Vukicevic vor der Nationalversammlung mit Joghurt übergossen worden war, wies Vucic Behauptungen über beleidigende Worte Vukicevics zurück: „Bitte sagen Sie mir, was Lidija Vukicevic da Beleidigendes zu irgendjemandem gesagt hat.“ Weiters meinte er: „Verantwortungsvolle Menschen müssen sich anders verhalten.“

Die Vertreter der Studentenliste forderte Vucic auf, ihre Aussagen über den angeblichen Einsatz einer Schallkanone bei Protesten zu unterlassen. Andernfalls müssten sie in einem Monat, in zwei oder in drei endlich sagen, dass sie in der Frage der Schallkanone die ganze Zeit gelogen hätten. Zudem sprach er über die verlängerte Untersuchungshaft der Professoren Drid und Maksimovic und stellte das Vorgehen der zuständigen Institutionen in Frage. Im Fall Drid erklärte er, die Haft hänge damit zusammen, dass dieser im Amt des Dekans geblieben sei und man eine Wiederholung der Straftat befürchte.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Patrik Drid und Nebojša Maksimović des Amtsmissbrauchs: Sie sollen der Fakultät für Sport und Körpererziehung in Novi Sad durch den Missbrauch ihrer Befugnisse und die Vernachlässigung ihrer Amtspflichten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil von 19.522.500 Dinar verschafft und dadurch den Haushalt der Autonomen Provinz Vojvodina geschädigt haben. Das Gericht ordnete Untersuchungshaft an, weil die beiden Verdächtigen das Verfahren durch Einflussnahme auf Zeugen behindern und die Straftat wiederholen könnten.

Abgeordnete der Studentenliste rügten mehrfach angebliche Verstöße gegen die Geschäftsordnung und kritisierten die Sitzungsleitung durch Radenovic. Petar Mitov sagte an ihn gerichtet: „Deshalb sind Sie ein schlechter Kandidat, deshalb werden wir nicht für Sie stimmen.“ Vera Radovic erinnerte daran, dass mehr als 2.350.000 Bürger für die Studentenliste gestimmt hätten. Sanja Fric forderte Radenovic auf, den Vorsitz abzugeben, falls er politisch debattieren wolle. Vucic stellte klar, Radenovic sei noch nicht Präsident der Nationalversammlung, sondern führe lediglich den Vorsitz bei der konstituierenden Sitzung.

SVM-Unterstützung

Balint Pastor, Abgeordneter des Bundes der Vojvodina-Ungarn (SVM), kündigte an, seine Partei werde Aleksandar Cupic, den Kandidaten der Studentenliste für das Amt des Präsidenten der Nationalversammlung, unterstützen. „In diesem Moment erfüllt ausschließlich Aleksandar Cupic das politische Kriterium, weil die regierende Mehrheit hinter ihm steht“, sagte er.

Pastor betonte, es handle sich um eine Geste des guten Willens und nicht um die Ankündigung eines Regierungseintritts des SVM. Außerdem forderte er eine Änderung der Geschäftsordnung, damit Vertreter nationaler Minderheiten eine Abgeordnetengruppe mit mindestens drei Mitgliedern bilden können.