Unter manchen Skiern glänzt ein unsichtbares Problem. Es gleitet in die Berge, bleibt dort liegen und beschäftigt jetzt Europas Prüfer.

Man sieht sie nicht, sie bauen sich kaum ab, und sie gelten als gesundheitlich bedenklich: Über Skiwachse gelangen ausgerechnet sehr langlebige Chemikalien, sogenannte PFAS, in die Umwelt. Während die Behörden der EU Grenzwerte und Risiken prüfen, drängt der Europäische Rechnungshof auf mehr Tempo.

PFAS, die Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, finden sich unter anderem in Skiwachsen. Die Stoffe sind schwer abbaubar und stehen im Verdacht, Krebs auszulösen, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen und den Hormonhaushalt zu verändern. EU-Parlament, Kommission, die Chemikalienagentur ECHA und die Lebensmittelbehörde EFSA haben sich heuer intensiv mit der Stoffgruppe befasst und Grenzwerte sowie Risikobewertungen festgelegt. Besonders problematisch ist der Abbaustoff TFA, der sich in der Umwelt anreichert.

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Wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften stecken PFAS in Tausenden Produkten, von Kleidung über Verpackungen bis hin zu Kosmetika und Möbeln. Über das Wasser gelangen sie in Boden und Nahrung. TFA, das auch aus Pflanzenschutzmitteln und Düngern bekannt ist, belastet die Umwelt langfristig. Nach neueren Erkenntnissen gilt der Stoff als potenziell gesundheitsgefährdend. Skiwachse zeigen, auf welchem Weg PFAS direkt in empfindliche Bergregionen gelangen.

Rechnungshof kritisiert Tempo

Der Europäische Rechnungshof kritisiert die Langsamkeit der Verfahren. „Die Gefahrenbewertung der PFAS dauert im Schnitt sechs Jahre, das anschließende Verfahren zur Beschränkung fünf Jahre“, sagt Gerald Loacker, Mitglied des Rechnungshofs. Häufig würden verbotene PFAS durch ähnliche, noch nicht verbotene Stoffe ersetzt.

Die Trägheit treibt einzelne Staaten zu nationalen Alleingängen. Frankreich hat PFAS-haltige Produkte seit heuer vollständig verboten. Österreich orientiert sich beim Trinkwasser am EU-Mindeststandard von 100 Nanogramm pro Liter.

Im Jahr 2022 wurde dieser Wert an 14 Grundwassermessstellen überschritten. Die Prüfer weisen darauf hin, dass die Grenzwerte für Lebensmittel und Trinkwasser auf Daten aus dem Jahr 2017 beruhen, die Belastung seither aber gestiegen ist. Künftig könnten die Trinkwasserwerte daher öfter über den aktuellen Schwellen liegen.

Neun EU-Länder haben zusätzliche Regeln für vier besonders relevante PFAS erlassen. Ein schwedisches Gutachten im Auftrag von Greenpeace und GLOBAL 2000 empfiehlt, PFAS-4 im Trinkwasser auf höchstens 4 Nanogramm pro Liter zu begrenzen. In Schwechat lag der Wert im Juli dieses Jahres bei über 8 Nanogramm.

Im Mai 2026 wurde eine großflächige Belastung von Grundwasser und privaten Hausbrunnen im Umfeld der OMV-Raffinerie Schwechat bekannt. Auch Lebensmittel rücken in den Fokus. Wenn die erlaubten PFAS-Höchstwerte ausgeschöpft sind, kann die vertretbare wöchentliche Aufnahmemenge schon mit etwa 7 Gramm Sardellen, 39 Gramm Wildlachs, 181 Gramm Eiern oder 237 Gramm Rindfleisch überschritten werden.

Kontrollen in Bayern

Dass konsequentes Vorgehen Wirkung zeigt, belegen Kontrollen in Bayern. Im Jahr 2022 lagen 23 von 111 Skiwachs-Proben über den Höchstgehalten. Nach Information der Hersteller und der Marktüberwachung stellten Folgekontrollen 2024 bei neu hergestellten Wachsen keine Überschreitungen mehr fest. Im professionellen Skisport sind fluorhaltige Wachse in Österreich bereits verboten. Für Privatpersonen gilt das Verbot nicht.

Beim Kauf können Hinweise wie „Fluor Free“ oder „PFC-frei“ Orientierung bieten. Eine Studie von Viktoria Müller von der Universität Graz zeigte 2023, dass die PFAS-Konzentration in Skigebieten in der Steiermark und in Kärnten deutlich höher ist als an Orten ohne Wintersport.