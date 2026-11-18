Er sang jahrzehntelang von Zärtlichkeit. Jetzt ermittelt ein Gericht in Madrid gegen den Weltstar, der alle Vorwürfe bestreitet.

Die Audiencia Nacional (spanisches Zentralgericht) in Madrid hat ein Ermittlungsverfahren gegen Julio Iglesias eröffnet. Im Raum stehen mutmaßliche Sexualdelikte, Körperverletzung und erniedrigende Behandlung. Der 83-Jährige bestreitet die Anschuldigungen. Laut dem Gericht reichen die Anzeigen einer ehemaligen Hausangestellten und einer Physiotherapeutin aus, um einen hinreichenden Anfangsverdacht zu begründen. Die mutmaßlichen Taten sollen sich 2021 auf Iglesias‘ Anwesen in der Dominikanischen Republik sowie auf den Bahamas zugetragen haben.

Umfang der Ermittlungen

Die Untersuchung betrifft mutmaßliche Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung, außerdem Körperverletzung und erniedrigende Behandlung. Den in der Anzeige ebenfalls erhobenen Vorwurf des Menschenhandels und jenen von Verstößen gegen das Arbeitsrecht ließ Richter Antonio Piña nicht gelten. Die beiden Klägerinnen sind für Anfang Februar 2027 vorgeladen, dann sollen sie persönlich aussagen.

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Im Jänner hatte die spanische Staatsanwaltschaft Ermittlungen zunächst abgelehnt. Als Begründung hieß es, die Vorfälle hätten sich Angaben zufolge nicht in Spanien ereignet, zudem lebten weder die Klägerinnen noch Iglesias dort. Eine zweite Klage der beiden Frauen vom September brachte eine gegenteilige Einschätzung, in der Folge eröffnete die Audiencia Nacional das Verfahren.

Weltweite Karriere

Iglesias gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sängern der Welt. Im Laufe seiner Karriere brachte er 80 Alben heraus und setzte mehr als 300 Millionen Tonträger ab. Bekannt ist er für romantische Balladen, auch sein Image war das eines Romantikers. Zu seinen Weggefährten zählen Diana Ross und Stevie Wonder, mit denen er zusammenarbeitete.