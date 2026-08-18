Wizz Air baut Sarajevo aus: Drei neue Direktverbindungen kommen

Drei neue Ziele, ein Winterstart: Wizz Air erweitert sein Angebot ab Sarajevo – und die Details lassen noch auf sich warten.

Wizz Air baut sein Streckennetz ab Sarajevo weiter aus: Die Billigfluggesellschaft hat drei neue Winterverbindungen vom internationalen Flughafen der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt angekündigt. Künftig stehen Reisenden aus Sarajevo Direktflüge nach Bratislava, Berlin und Prag zur Verfügung – drei Destinationen, die das bestehende europäische Angebot der Airline ab Sarajevo spürbar erweitern.

Neue Winterverbindungen

Bekanntgegeben wurde die Neuigkeit über den Facebook-Auftritt der Fluggesellschaft. Die Verbindungen nach Berlin und Bratislava starten am 3. Dezember 2026 mit jeweils zwei wöchentlichen Flügen, die Route nach Prag folgt ab 18. Dezember 2026. Die neuen Verbindungen sind bereits im Buchungssystem von Wizz Air verfügbar.