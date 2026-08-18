KI schickt Wanderer auf gefährliche Gletscherroute

Eine Gruppe junger Wanderer wollte mithilfe einer KI eine passende Route planen – und bekam prompt eine Empfehlung, die sie in ernsthafte Gefahr hätte bringen können. Die KI schlug eine hochalpine Strecke von Dorf Tirol durchs Martelltal bis zum Gardasee vor – eine Tour, die laut Bergrettung Meran über einen Gletscher geführt hätte. „Das ist nicht nur ein langer Wanderweg, sondern auch eine Route, die für Unerfahrene völlig ungeeignet ist“, warnt Stefan Gruber, Chef der Bergrettung Meran, gegenüber dem italienischen Fernsehen.

Die Wanderer galten zwar als jung und sportlich, doch auf eine Gletscherüberquerung waren sie in keiner Weise vorbereitet. Glimpflich endete die Sache nur dank der Vermieter ihrer Unterkunft, die die Gruppe rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam machten und sie von der Tour abhielten.

Kein Einzelfall

Dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt, belegt ein weiteres Ereignis aus dem Jahr 2025: Damals lotste eine KI zwei Wanderer auf einen alten Jägersteig, „der über Gräben führte und den es eigentlich nicht gab“, wie der ORF berichtete. Die beiden verloren die Orientierung und konnten nur per Hubschrauber gerettet werden.

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Experten warnen

Künstliche Intelligenz sei zwar in der Lage, Routenvorschläge zu generieren, kenne aber weder aktuelle Geländebedingungen noch unmarkierte Pfade oder Gefahren wie Steinschlag – das betont Leo Wirnsberger, Alpinreferent der Naturfreunde Kärnten. Auch Stefan Gruber sieht die Entwicklung mit Sorge: „Die Tourenplanung wird immer öfter von KI unterstützt, und das birgt erhebliche Gefahren.“

Gerade im Hochgebirge könne das schnell lebensbedrohliche Folgen haben. KI könne zwar Informationen bündeln und bei der Vorbereitung unterstützen – mehr aber nicht, so Gruber. Sein Rat: Wer sicher unterwegs sein will, sollte sich zusätzlich bei Menschen vor Ort erkundigen, die das Gelände aus eigener Erfahrung kennen.

Der Österreichische Alpenverein empfiehlt ausdrücklich, KI-Tools nur als Unterstützung bei der Tourenplanung zu nutzen und betont, dass die endgültige Entscheidung über Route und Risiko immer von den Bergsportlerinnen und Bergsportlern selbst getroffen werden muss; dafür sollen sie Informationen aus verlässlichen Quellen wie Lawinenlageberichten, Wetterdiensten und seriösen Tourenportalen (etwa alpenvereinaktiv.com) heranziehen.