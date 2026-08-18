Wien: Drogenrazzia – Verdächtiger springt aus dem 2. Stock

Ein Sprung aus dem zweiten Stock sollte die Flucht sichern – doch der Plan eines 31-Jährigen in Wien-Favoriten ging gründlich schief.

In Wien-Favoriten ist eine Drogenrazzia am 6. August in der Karplusgasse eskaliert, nachdem ein Verdächtiger auf dramatische Weise die Flucht ergriff. Als Kriminalbeamte die betreffende Wohnung betraten, sprang ein 31-jähriger syrischer Staatsbürger aus dem Fenster im zweiten Stockwerk. Der Mann stürzte in einen Innenhof, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb.

Noch am Ort des Geschehens wurde er festgenommen und umgehend notärztlich behandelt. Im Krankenhaus machte der 31-Jährige laut Polizei keine Angaben zu den Vorwürfen.

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Umfangreicher Fund

Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Ermittler auf erhebliche Mengen an Suchtmitteln: Sichergestellt wurden neun Kilogramm Cannabiskraut, rund 1,4 Kilogramm Cannabisharz sowie etwa 34 Gramm Kokain. Darüber hinaus fanden die Beamten eine Bargeldsumme im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie drei gefälschte Ausweisdokumente.

Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert.