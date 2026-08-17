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Messerangriff am Keplerplatz: Täter weiter auf der Flucht

Messerangriff am Keplerplatz: Täter weiter auf der Flucht
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Abend am Spielplatz, ein fremder Mann und plötzlich zückt er ein Messer. Der Täter ist noch auf der Flucht.

In den Abendstunden des Sonntags, kurz nach halb neun, kam es am Keplerplatz in Wien-Favoriten zu einem Messerangriff auf einen 21-Jährigen. Der Angreifer entkam unerkannt – eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten trafen den jungen Mann im Bereich des Spielplatzes am Keplerplatz an. Er wies eine Schnittverletzung am Arm auf. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein dem Opfer fremder Mann das Gespräch gesucht haben – und ohne erkennbaren Anlass plötzlich ein Messer gezogen haben.

Täter flüchtig

Der 21-Jährige wurde dabei verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Reumannplatz.

Das Opfer beschrieb den Täter als rund 20 Jahre alt. Zur Tatzeit soll er eine schwarz-weiße Kappe, eine beige Hose und ein schwarzes Shirt getragen haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang es den Einsatzkräften nicht, den Verdächtigen zu stellen.

Der verletzte 21-Jährige wurde noch vor Ort von der Berufsrettung Wien erstversorgt und danach in ein Spital eingeliefert.

Die Ermittlungen sind im Gange.

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