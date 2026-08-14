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Fahndung

Brutale Attacke in Wien: Schüsse nach Schlagstock-Angriff

Brutale Attacke in Wien: Schüsse nach Schlagstock-Angriff
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Wiedersehen an der U-Bahn-Station Enkplatz endet mit Schlägen, Schüssen und zwei flüchtigen Tätern – der Konflikt hat eine düstere Vorgeschichte.

In Wien-Simmering ist ein Streit zwischen Bekannten am Mittwochabend in offene Gewalt umgeschlagen. Ein 43-Jähriger wurde dabei verletzt, zudem sollen Schüsse gefallen sein – die beiden mutmaßlichen Täter sind seither flüchtig.

Die Verletzungen des Mannes blieben zum Glück leicht. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst wollte er nicht in Anspruch nehmen.

Angriff am Enkplatz

Gegen 21.20 Uhr kam es in der U-Bahn-Station Enkplatz zu dem folgenschweren Aufeinandertreffen: Der 43-Jährige traf dort auf zwei Männer, die ihm aus früheren Zeiten bekannt waren. Was als Begegnung begann, mündete rasch in eine handfeste Auseinandersetzung.

Einer der beiden Verdächtigen soll dem Mann mit einem Teleskopschlagstock auf den linken Ellbogen geschlagen haben. Der zweite Beteiligte soll anschließend mehrere Schüsse aus einer Luftdruck- oder Schreckschusswaffe – deren genaue Art noch nicht feststeht – abgefeuert haben. Danach ergriffen beide die Flucht in unbekannte Richtung, die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis.

Konflikt mit Vorgeschichte

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Konflikt bereits eine Vorgeschichte hat. Am vergangenen Sonntag hatte der 43-Jährige Anzeige gegen einen der Verdächtigen erstattet, nachdem dieser ihm per Textnachricht mit dem Tod gedroht haben soll.

Die Behörden ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Körperverletzung sowie der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

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