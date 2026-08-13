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Bedrohung

Tritt gegen Verkäuferin, Todesdrohung gegen Detektiv: Festnahme in Wien

Tritt gegen Verkäuferin, Todesdrohung gegen Detektiv: Festnahme in Wien
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Mittwoch in Wien-Margareten: Was als Alltagssituation beginnt, endet mit Tritten, Todesdrohungen und einer Festnahme.

An einem Mittwochmittag rückte die Polizei zu einem Lebensmittelgeschäft in Wien-Margareten aus. Die eintreffenden Beamten konnten einen 32-jährigen österreichischen Staatsbürger in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgreifen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn bestehen nun Vorwürfe der versuchten Körperverletzung, der gefährlichen Drohung sowie der Nötigung.

Festnahme in Wien

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt eingeliefert. Nach Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien soll der Beschuldigte einer Angestellten des Geschäfts gegen das Bein getreten haben.

Anschließend verließ er das Lokal, woraufhin der Ladendetektiv die Verfolgung aufnahm. Im Verlauf dieser Verfolgung soll der Mann dem Detektiv gegenüber Todesdrohungen ausgesprochen haben.

Beide Betroffenen blieben bei dem Vorfall körperlich unversehrt.

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