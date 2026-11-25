Razzien in sechs Wohnungen, sechs Festnahmen, ein siebenter Verdächtiger. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine 13-jährige Schülerin.

Gegen sieben Jugendliche und Heranwachsende laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft. Der Anfangsverdacht lautet auf mehrere Sexualstraftaten. Die Verdächtigen sollen eine heute 13-jährige Schülerin aus Schweinfurt wiederholt sexuell missbraucht haben.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich über einen Zeitraum von Anfang 2025 bis April 2026 erstreckt haben. Die Beschuldigten sind mittlerweile zwischen 16 und 18 Jahre alt. Zum möglichen Tatzeitpunkt dürfte der Großteil von ihnen noch nicht volljährig gewesen sein.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Polizeiliche Durchsuchungen

Am Donnerstag der vergangenen Woche durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen von sechs Beschuldigten. Sie wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Wer der siebente Tatverdächtige ist, dürfte erst im Anschluss geklärt worden sein. Untersuchungshaft wurde bislang über keinen der Verdächtigen verhängt.

Sichergestellte Gegenstände

Bei den Durchsuchungen konnte die Polizei mehrere Gegenstände sicherstellen, die derzeit kriminaltechnisch untersucht werden. Wie die Ermittler mitteilen, soll es zwischen einem der Verdächtigen und dem Mädchen eine „Vorbeziehung“ geben.