Vier Runden, ein Ergebnis: Für Telekom-Beschäftigte ändert sich bald einiges. Neben mehr Geld steht auch eine neue Option zur Wahl.

Beschäftigte in Telekomunternehmen bekommen einen neuen Kollektivvertrag. Wie die Gewerkschaft GPA mitteilt, kam in der vierten Verhandlungsrunde ein Abschluss zustande, auf den sich die Arbeitnehmervertreter geeinigt haben und der höhere Gehälter vorsieht.

Die vereinbarten Anpassungen werden nicht auf einmal wirksam, sondern in mehreren Etappen. Die Mindestgehälter steigen mit 1. April 2027 um 3,2 Prozent; die Ist-Gehälter werden ab 1. Juni 2027 um 3,0 Prozent erhöht.

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Gehaltserhöhungen

Um 3,2 Prozent werden die Mindestgehälter angehoben, die Ist-Gehälter legen um 3,0 Prozent zu. Zusätzlich gibt es eine steuerfreie Überbrückungszahlung von 500 Euro. Sie dient als Ausgleich dafür, dass die prozentuellen Erhöhungen erst zu einem späteren Zeitpunkt greifen.

Neue Freizeitoption

Neu ist eine Freizeitoption: Wer das möchte, kann die Erhöhung des Ist-Gehalts in zusätzliche freie Zeit umwandeln.

Darüber hinaus werden die Tages- und Nächtigungsgelder, die Teil der Reiseaufwandsentschädigungen sind, angehoben.