Ein Hinweis vom Weihnachtsmarkt führt Einsatzkräfte an eine Hotelzimmertür. Dahinter fallen Schüsse, und nicht jeder überlebt.

Bei der Suche nach einem Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hat ein Polizist in einem Berliner Hotel einen Hund erschossen. Zeugen wollten den Mann zuvor auf einem Weihnachtsmarkt gesehen haben, mit etwas in der Hand, das einer Waffe ähnelte.

Gesehen hatten sie ihn am Breitscheidplatz im Westen der Stadt. Der Platz war vor zehn Jahren Ziel eines tödlichen Lkw-Anschlags. Die Beamten machten die Unterkunft des Mannes in einem nahe gelegenen Hotel ausfindig und klopften an die Zimmertür.

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Schüsse im Hotel

Der 63-Jährige öffnete die Tür einen Spalt und bedrohte die Polizisten nach deren Angaben mit einem Gegenstand. Ein Beamter feuerte daraufhin in Richtung Tür. Verletzt wurde dabei niemand.

Danach lief ein Hund, mutmaßlich ein Pudel, aus dem Zimmer auf die Einsatzkräfte zu. Ein zweiter Polizist gab den tödlichen Schuss auf das Tier ab. Eine Polizeisprecherin erklärte, der Hund habe „eine gewisse Art von Bedrohung“ dargestellt. Er starb noch am Einsatzort.

Festnahme des Verdächtigen

Der Verdächtige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei begründete das mit dem Eindruck, dass der Mann psychische Probleme habe. Bei dem vermeintlichen Tatwerkzeug handelte es sich laut der Polizeisprecherin um ein Tierabwehrspray in Pistolenform.