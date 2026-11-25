Das Taschentuch liegt griffbereit, der Laptop ist schon offen. Bei Infekten entscheidet sich die Mehrheit für den Job, nicht für das Bett.

Wer sich einen Infekt eingefangen hat, bleibt häufig trotzdem im Job: 78 Prozent der Befragten arbeiten dann weiter. Das geht aus einer Umfrage des Online-Portals Doctolib unter 2.500 Personen hervor. Demnach haben viele Beschäftigte nicht den Eindruck, bei einer Erkrankung einfach daheimbleiben und sich in Ruhe erholen zu können.

29 Prozent schleppen sich sogar krank an ihre Arbeitsstelle. Nur 18 Prozent gehen bei einem Infekt in den Krankenstand und schonen sich. In der Arbeitswissenschaft nennt man es Präsentismus, wenn jemand trotz Krankheit im Betrieb erscheint.

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Mögliche Hintergründe

Als mögliche Hintergründe gelten die Furcht, den Arbeitsplatz zu verlieren, und das Pflichtbewusstsein gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Team. Hinzu kommen Personalmangel, die Unternehmenskultur und Leistungsdruck. Auch das Homeoffice wird als möglicher Anlass genannt, trotz Krankheit weiterzuarbeiten. In Befragungen erklären Beschäftigte ihr Verhalten etwa damit, das „Team nicht im Stich lassen“ zu wollen oder sich einen Ausfall „nicht leisten“ zu können.

Unter Jüngeren kommen Schuldgefühle wegen eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalls öfter vor. Bei den 25- bis 34-Jährigen geben das 52 Prozent an, bei den über 55-Jährigen sind es 34 Prozent. Auch im tatsächlichen Verhalten unterscheiden sich die Altersgruppen. 36 Prozent der Jüngeren erscheinen krank im Büro, bei den Älteren tun das 20 Prozent.

Für 60 Prozent der Befragten ist es störend, wenn andere krank zur Arbeit kommen, etwa wegen der Ansteckungsgefahr. Der Arbeitsplatz zählt zu den wichtigsten Orten, an denen man sich mit Erkältungen, Grippe und anderen Infekten ansteckt. Wer krank zur Arbeit geht, kann andere dort ebenso infizieren wie auf dem Weg dorthin.

Gesundheitliche Folgen

Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, die Beschwerden hätten wegen des Arbeitens trotz Krankheit deutlich länger gedauert oder seien wiedergekehrt. 44 Prozent fühlten sich deshalb über Wochen erschöpft. Bei 15 Prozent wurde nach eigenen Angaben aus einem anfangs eher harmlosen Infekt eine schwerere Folgeerkrankung. Genannt wurden Bronchitis sowie Entzündungen der Nebenhöhlen, der Mandeln oder des Mittelohrs.