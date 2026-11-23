Die Grippefälle steigen in Österreich deutlich früher als üblich. Insgesamt sind bereits mehr als 264.000 Menschen krankgemeldet, während Experten vor einer möglicherweise früh einsetzenden Grippewelle warnen.

Laut der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) waren in der vergangenen Woche 264.570 Menschen im Krankenstand. Erfasst werden dabei unterschiedliche Erkrankungen von Arbeitnehmern und arbeitslos gemeldeten Personen, nicht ausschließlich Atemwegsinfektionen. Besonders auffällig ist derzeit der Anstieg bei Influenza und grippalen Infekten.

Grippefälle steigen deutlich

In der vergangenen Woche gingen bereits mehr als 1.000 Krankenstände auf die echte Grippe (Influenza) zurück. Eine Woche zuvor waren es noch 827 gewesen. Damit stieg die Zahl innerhalb weniger Tage um mehr als 20 Prozent.

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Noch deutlich häufiger sind grippale Infekte. Insgesamt verzeichnete die ÖGK 59.504 entsprechende Krankenstände. Anders als bei der echten Grippe handelt es sich dabei meist um Erkältungskrankheiten, die von unterschiedlichen Viren ausgelöst werden.

Besonders viele Fälle wurden in Wien registriert. Dort waren 532 Menschen wegen Influenza und weitere 18.802 wegen grippaler Infekte krankgemeldet. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter bestätigt den anhaltenden Anstieg: „Der Trend steigender Krankenstandszahlen setzt sich auch in der aktuellen Woche fort. Insbesondere bei den grippalen Infekten und den Influenza-Fällen ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.“

Grippewelle könnte früher kommen

Gesundheitsexperten rechnen damit, dass die Grippewelle in dieser Saison früher als gewöhnlich beginnen könnte. Erste Influenzafälle wurden bereits im Oktober nachgewiesen, mehrere Wochen früher als sonst üblich. Eine landesweite Grippewelle ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Nach den zuletzt verfügbaren Daten der Medizinischen Universität Wien dominieren weiterhin andere Atemwegsviren, insbesondere Rhinoviren. Die tatsächliche Ausbreitung der Influenza wird von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und dem virologischen Überwachungssystem laufend beobachtet.

Lieferprobleme beim Grippeimpfstoff

Zusätzliche Schwierigkeiten verursachten die Lieferengpässe bei Grippeimpfstoffen zu Beginn der Saison. Zahlreiche Menschen mussten länger auf ihre Impfung warten, manche Termine wurden verschoben oder abgesagt.

Inzwischen hat sich die Situation verbessert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die bestellten Impfstoffe mittlerweile in Österreich eingetroffen. Allerdings waren zuletzt noch nicht alle Ordinationen vollständig versorgt. Deshalb empfiehlt es sich, vor einem Impftermin die Verfügbarkeit direkt zu erfragen.

Ob die Verzögerungen tatsächlich zu einer niedrigeren Impfquote führen werden, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

ÖGK empfiehlt kostenlose Impfung

Die Grippeimpfung wird in Österreich für alle Menschen ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat empfohlen und im öffentlichen Impfprogramm kostenlos angeboten. Besonders wichtig ist sie für ältere Menschen, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen und Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Nach der Impfung dauert es in der Regel zehn bis 14 Tage, bis sich der Impfschutz aufgebaut hat.

ÖGK-Chefarzt Krauter appelliert deshalb, weiterhin auf bewährte Hygienemaßnahmen zu achten und das kostenlose Impfangebot zu nutzen. Regelmäßiges Händewaschen, gründliches Lüften und das Vermeiden enger Kontakte bei Krankheit können ebenfalls helfen, Ansteckungen zu reduzieren.

Angesichts der steigenden Krankenstandszahlen dürfte die Entwicklung der kommenden Wochen entscheidend dafür sein, wie früh und wie stark die diesjährige Grippewelle Österreich erfasst.