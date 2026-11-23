Der Napf bleibt voll, der Blick bleibt erwartungsvoll. Was dahintersteckt, hat mit der Rasse weniger zu tun, als viele Halter denken.

Während manche Hunde praktisch alles verschlingen, was ihnen vorgesetzt wird, rühren andere ihren Napf immer wieder kaum an. Ausschlaggebend ist das einzelne Tier und nicht die Rasse allein, denn selbst zwischen Hunden derselben Rasse fällt das Fressverhalten mitunter sehr unterschiedlich aus.

Chihuahuas, Yorkshire Terrier, Malteser, Zwergspitze und Shih-Tzus gelten unter ihren Haltern häufig als besonders heikle Esser. Eine wissenschaftlich fundierte Rangliste gibt es dazu allerdings nicht. Auch Labradore können beim Futter durchaus anspruchsvoll sein.

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Gelernte Erwartungen

Zuweilen tragen Halter selbst dazu bei, dass ihr Hund auf Alternativen hofft. Bleibt eine Mahlzeit unberührt und folgt darauf ein besonders appetitlicher Zusatz oder gleich die nächste Dose, kann der Vierbeiner daraus eine Lehre ziehen: Wer länger wartet, bekommt unter Umständen etwas Besseres.

Bei kleinen Hunden reichen zudem schon ein paar Leckerlis, um einen erheblichen Teil des täglichen Kalorienbedarfs abzudecken. Ein Hund, der wählerisch wirkt, ist deshalb womöglich einfach schon satt.

Weitere Ursachen

Nicht jede Futterverweigerung geht auf gelernte Erwartungen oder einen vollen Magen zurück. Auch Stress und schlechte Erfahrungen kommen als Auslöser infrage. Gerade bei Hunden aus dem Tierheim kann eine fremde Umgebung den Appetit stark dämpfen.

Als körperliche Gründe sind etwa Zahnprobleme oder Magenbeschwerden denkbar. Lässt ein Hund sein gewohntes Futter plötzlich stehen, empfiehlt es sich, mögliche gesundheitliche Ursachen abklären zu lassen.