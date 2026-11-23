Hunderte Schulen in Deutschland erhalten am Montagmorgen Bombendrohungen. Einige Gebäude werden geräumt, während die Polizei zunächst keine konkrete Gefahr erkennt. Auch Dänemark ist betroffen.

An zahlreichen Schulen in Deutschland sind am 23. November 2026 Bombendrohungen per E-Mail eingegangen. Die Nachrichten erreichten Bildungseinrichtungen in mehreren Bundesländern. Nach ersten Polizeiangaben waren allein in Baden-Württemberg mehr als 450 Schulen betroffen, in Sachsen-Anhalt weitere rund 260. Auch aus Sachsen, Thüringen, Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden zahlreiche Fälle gemeldet. Für ganz Deutschland liegt noch keine abschließende Gesamtzahl vor.

„Der Tod erwartet dich“

Wie die „BILD“ berichtet, trugen die Drohmails den Betreff „Der Tod erwartet dich“. Die Schreiben sollen denselben Wortlaut gehabt haben. In den Nachrichten wurde behauptet, dass in den betroffenen Schulen Bomben deponiert worden seien.

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Die Polizei in Freiburg bestätigte, dass bereits am Morgen zahlreiche Hinweise über den Notruf und verschiedene Polizeidienststellen eingingen. Die zuständigen Behörden nahmen daraufhin Kontakt mit den Schulen auf und bewerteten die Gefahrenlage. Konkrete Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung lagen nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Wer die E-Mails verschickt hat, ist noch unbekannt.

Schulen geräumt, Unterricht unterbrochen

Die Behörden reagierten je nach Region unterschiedlich. In Thüringen empfahl die Polizei ausdrücklich, die Schulen nicht zu räumen und den Unterricht regulär fortzusetzen. Die Ermittler gingen zunächst nicht von ernst gemeinten Bombendrohungen aus. Trotzdem wurden einzelne Einrichtungen vorsorglich evakuiert.

In der thüringischen Stadt Hildburghausen musste die Staatliche Förderschule am Vormittag geräumt werden. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude etwa eine Stunde lang. Anschließend gab es Entwarnung: Eine Bombe oder andere konkrete Gefahr wurde nicht festgestellt. Die Schüler konnten ins Gebäude zurückkehren.

Auch in Sachsen gingen zahlreiche Drohungen ein. Nach ersten Schätzungen waren etwa 200 Schulen betroffen, darunter Einrichtungen in Leipzig, Dresden und Chemnitz. In Schleswig-Holstein wurden rund 50 Schulen in einer Drohmail genannt. Einige Einrichtungen brachen vorsorglich den Unterricht ab, an anderen wurden die Gebäude vorübergehend verlassen.

Polizei ermittelt gegen unbekannte Täter

Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Nach Einschätzung der Behörden deuten die gleichlautenden Nachrichten und die große Zahl der Empfänger auf eine breit angelegte Drohserie hin. Wer dafür verantwortlich ist und welches Motiv dahintersteckt, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Auch Schulen in Dänemark bedroht

Die Drohserie beschränkt sich nicht auf Deutschland. Auch in Dänemark erhielten am Montag zahlreiche Schulen Bombendrohungen per E-Mail. Die Polizei in Kopenhagen bestätigte, dass Meldungen aus mehreren Landesteilen vorliegen. Nach der ersten Bewertung seien die Drohungen unbegründet. Die Behörden stehen mit den betroffenen Einrichtungen und Gemeinden in Kontakt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es ähnliche Vorfälle in anderen europäischen Ländern gegeben. Besonders stark betroffen war Italien. Dort erhielten am 16. November fast 7.500 Schulen entsprechende Droh-E-Mails. Nach Angaben des italienischen Innenministers wurde an diesem Tag lediglich eine Einrichtung evakuiert, nachdem die Behörden ihre Vorgehensweise gegen massenhaft verschickte Falschmeldungen angepasst hatten. Auch der europäische Flugverkehr war zuvor durch Bombendrohungen beeinträchtigt worden.

Ob die verschiedenen Vorfälle miteinander zusammenhängen, ist bislang nicht geklärt.