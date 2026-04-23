Schüler reihenweise evakuiert: Serie an Bombendrohungen am Balkan reißt nicht ab

Schulen im Ausnahmezustand: Eine Welle anonymer Drohungen versetzt Behörden und Familien gleich in mehreren Städten in Alarmbereitschaft.

Erneut haben mehrere kroatische Städte mit Bombendrohungen zu kämpfen gehabt. Diesmal waren Bildungseinrichtungen in Pula und Sibenik betroffen: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert, nachdem die Drohungen per E-Mail bei den Behörden eingegangen waren.

Die Polizei reagierte rasch, leitete entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein und ließ die betroffenen Gebäude durchsuchen. Der Unterricht wurde für die Dauer der Kontrollen unterbrochen. Wie bereits in vergleichbaren Fällen zuvor bestätigte sich der Verdacht nicht – Sprengsätze wurden keine gefunden.

Häufung der Vorfälle

Die jüngsten Vorfälle sind jedoch kein Einzelfall. Bereits in den Tagen zuvor war es in mehreren kroatischen Städten zu einer Häufung ähnlicher Drohungen gekommen. Schulen in Split, Dubrovnik und Zagreb wurden ebenfalls geräumt, nachdem anonym verfasste Hinweise auf mögliche Bomben eingegangen waren.

Die Dimension der Drohungswelle wird durch die jüngsten Zahlen deutlich: Allein am 20. April 2026 erhielten rund 50 Schulen in der Gespanschaft Split-Dalmatien Bombendrohungen per E-Mail, was zu massiven Evakuierungen und einem Großeinsatz der Polizei führte.

Die Dichte der Vorfälle lässt die Behörden an koordinierte Aktionen oder zumindest an eine Nachahmungsdynamik denken. Mögliche Verbindungen zwischen den einzelnen Fällen werden derzeit geprüft.

Regionales Muster

Solche Vorfälle sind auch über Kroatiens Grenzen hinaus kein unbekanntes Phänomen. In der gesamten Region kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Bombendrohungen, die einem ähnlichen Muster folgten: anonyme E-Mails, Drohungen gegen Schulen oder öffentliche Gebäude, gefolgt von Evakuierungen. Sicherheitsbehörden ordnen derartige Wellen häufig als eine Mischung aus Trittbrettfahrern, gezielten Störaktionen und Cyberkriminalität ein.

Auffällig ist dabei, dass solche Vorfälle oft zeitlich gebündelt auftreten – ein Hinweis darauf, dass einzelne Fälle rasch Nachahmer finden.

Für Polizei und Einsatzkräfte bedeutet jede einzelne Drohung einen erheblichen Ressourcenaufwand, unabhängig davon, wie wahrscheinlich ein tatsächlicher Sprengstoffbefund erscheint. Gleichzeitig hinterlässt die Häufung solcher Vorfälle bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften eine spürbare Verunsicherung.

Die Ermittlungen laufen in allen betroffenen Fällen weiter. Die Identifizierung der Verantwortlichen gestaltet sich allerdings schwierig – die Drohungen wurden über anonyme digitale Kanäle verschickt, was die Rückverfolgung erheblich erschwert. Bildungsminister Radovan Fuchs forderte die härteste Bestrafung der Verantwortlichen für die Bombendrohungen an Schulen.

Auch Schulen in Karlovac betroffen

Laut Behörden gingen die Drohungen – wie in den vorherigen Fällen – per E-Mail ein. Die Nachrichten richteten sich gezielt gegen Bildungseinrichtungen. Polizei und Einsatzkräfte reagierten umgehend, sperrten die betroffenen Gebäude ab und begannen mit Durchsuchungen.

Evakuierungen und Großeinsatz der Polizei

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden vorsorglich aus den Schulen gebracht. Der Unterricht wurde unterbrochen, während Spezialkräfte die Gebäude kontrollierten.

Nach ersten Erkenntnissen deutet vieles darauf hin, dass es sich auch diesmal um falsche Bombendrohungen handelt – konkrete Hinweise auf Sprengsätze gab es zunächst nicht.

Ermittlungen laufen – Täter weiter unbekannt

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Herkunft der Drohungen nachzuvollziehen. Besonders schwierig gestaltet sich dabei die Identifikation der Absender, da die Nachrichten anonym und digital verschickt wurden.

Klar ist jedoch: Jede einzelne Drohung wird ernst genommen. Für die Einsatzkräfte bedeutet das einen enormen Aufwand – für Schüler, Eltern und Lehrer vor allem eines: Unsicherheit.