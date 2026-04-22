Welle von Bombendrohungen erschüttert den Balkan

Schulen, Flughäfen, Einkaufszentren – der Balkan steht unter Dauerstress. Eine mysteriöse Drohungsserie hält gleich mehrere Länder in Atem.

Eine Welle anonymer Bombendrohungen hält mehrere Länder des Balkans in Atem. Innerhalb weniger Tage gerieten Schulen, Einkaufszentren, Hotels und ein internationaler Flughafen ins Visier unbekannter Absender. Die Vorfälle weisen dabei ein auffallend einheitliches Muster auf – konkrete Verdächtige gibt es bislang nicht.

Die aktuelle Welle betrifft mehrere Staaten der Region nahezu zeitgleich.Besonders in den vergangenen Tagen verdichten sich die Meldungen aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina sowie Montenegro, während Serbien und Nordmazedonien bereits in den Wochen zuvor mit ähnlichen Vorfällen konfrontiert waren. In Kroatien wurden in Zagreb, Split und Dubrovnik Dutzende Schulen gleichzeitig mit Drohungen überzogen.

Der Unterricht wurde abgebrochen, Schülerinnen und Schüler evakuiert, Polizeikräfte durchkämmten die Gebäude. Auch in Bosnien-Herzegowina kam es zu koordinierten Drohungen gegen Bildungseinrichtungen, ergänzt durch Meldungen über angebliche Sprengsätze in Hotels und öffentlichen Gebäuden. In Montenegro erreichte die Serie eine neue Eskalationsstufe: Neben Schulen und Einkaufszentren wurde am Mittwoch auch der Flughafen Podgorica zur Zielscheibe. Laut Behörden bezog sich die Drohung auf einen internationalen Flug, der sich kurz vor dem Start befand.

Koordiniertes Vorgehen

Besonders ins Auge fällt die Methodik der Unbekannten. In nahezu allen Fällen wurden die Drohungen per E-Mail verschickt, gleichzeitig an mehrere Einrichtungen adressiert und häufig mit nahezu wortgleichem Inhalt formuliert. Diese Vorgehensweise führte dazu, dass ganze Städte innerhalb kürzester Zeit lahmgelegt wurden – Schulen mussten geräumt, Einkaufszentren evakuiert und umfangreiche Polizeieinsätze ausgelöst werden.

Bei aller Dramatik der Ereignisse bleibt ein zentraler Befund konstant: Kein einziger Sprengsatz wurde bislang gefunden. Sämtliche überprüften Objekte erwiesen sich als Fehlalarm. Die Folgen sind dennoch erheblich – nicht nur auf organisatorischer Ebene, sondern auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie die Bevölkerung insgesamt reagieren mit wachsender Verunsicherung auf die anhaltende Bedrohungsserie.

Die Sicherheitsbehörden mehrerer Staaten ermitteln derzeit parallel. Im Mittelpunkt stehen die Herkunft der E-Mails, mögliche digitale Spuren sowie etwaige Verbindungen zwischen den einzelnen Fällen. Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der Vorfälle gilt eine internationale Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden als wahrscheinlich.

Mögliche Erklärungen

Was hinter der Serie steckt, ist derzeit offen. Zwei Erklärungsansätze gelten als besonders plausibel: Zum einen könnte eine gezielte, koordinierte Kampagne dahinterstecken – dafür sprechen die inhaltlich weitgehend identischen Nachrichten, die simultane Verteilung und die Ausbreitung über mehrere Länder hinweg. Zum anderen halten Fachleute einen sogenannten Copycat-Effekt (Nachahmungseffekt) für möglich. Da E-Mail-Drohungen technisch kaum Hürden erfordern, könnten einzelne Täter oder Gruppen bestehende Vorfälle aufgegriffen und nachgeahmt haben.

Die aktuelle Entwicklung macht deutlich, wie verwundbar öffentliche Infrastrukturen gegenüber solchen Störaktionen sind. Mit vergleichsweise einfachen Mitteln lässt sich ein enormer Sicherheitsapparat in Bewegung setzen.

Eine konkrete Gefahr durch tatsächliche Sprengsätze hat sich in keinem der Fälle bestätigt.