AK-Stichproben: Preisanstieg bei Pickerl-Kontrollen und Reparatur

Werkstattbesuch in Wien: Die Preisunterschiede zwischen den Betrieben sind enorm – und Elektroautos treiben die Kosten noch weiter nach oben.

Eine Reparaturstunde in einer Kfz-Werkstatt schlägt für Benzin- und Dieselfahrzeuge im Schnitt mit knapp 196 Euro zu Buche – je nach Marke, Fahrzeugtyp, Art des Schadens und Betrieb. Bei Elektroautos liegt dieser Wert noch höher: Rund 224 Euro werden dort im Durchschnitt pro Stunde verrechnet. Das sind Ergebnisse eines aktuellen Stichproben-Preismonitors der Arbeiterkammer, für den 32 Wiener Kfz-Betriebe und Autofahrerclubs zu 16 verschiedenen Fahrzeugmarken befragt wurden.

Pickerl-Kosten steigen

Die Fahrzeugüberprüfung – im Volksmund „Pickerl“ genannt – ist grundsätzlich jährlich fällig, lediglich bei Neuzulassungen gelten längere Fristen. Ab Mitte 2026 plant die Bundesregierung, diese Intervalle generell auszuweiten.

Was die Kosten betrifft, zeigt der AK-Monitor eine erhebliche Bandbreite: Je nach Marke und Werkstatt bewegen sich die Preise für den Pickerl-Check zwischen 60,30 und 156,40 Euro. Den günstigsten Tarif bietet der ÖAMTC für seine Mitglieder mit 60,30 Euro an, beim ARBÖ sind es 69,90 Euro. Einzelne Werkstätten führen die Überprüfung bereits ab rund 70 Euro durch.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Pickerlpreise für Fahrzeuge mit Verbrennermotor um durchschnittlich 2,1 Prozent gestiegen. Für Elektroautos liegt der Preisanstieg bei 2,4 Prozent gegenüber 2025, die Kosten für den Check inklusive Plakette reichen hier von etwa 60,30 bis 157,32 Euro.

Stundensätze im Überblick

Delle, Kratzer am Lack oder Service: Das kostet eine Arbeitsstunde – je nach Auto, Autotyp, Schaden und Werkstatt – in den untersuchten Wiener Kfz-Fachwerkstätten (in Euro)

Leistung / von / bis / Teurer zu 2025

Mechaniker/Service / 144,00 / 333,94 / + 3,0 %

Mechaniker/Reparatur / 150,00 / 337,61 / + 2,6 %

Mechaniker/Service (E-Auto*)) / 150,00 / 360,00 / + 3,5 %

Mechaniker/Reparatur (E-Auto*)) / 150,00 / 360,00 / + 3,8 %

Kfz-Spengler und Lackierer / 199,00 / 333,00 / + 4,0 %

*) Mittelklasse-Auto

Wer Kosten sparen möchte, dem empfehlen die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer der AK folgende Vorgehensweise: Wer das Pickerl und ein Service gleichzeitig in Auftrag gibt, sollte gezielt nachfragen, ob die Werkstatt die Überprüfung in diesem Fall kostenlos oder zu einem reduzierten Preis anbietet. Außerdem lohnt es sich, die Preise verschiedener Betriebe miteinander zu vergleichen – denn viele Vertragswerkstätten nehmen auch Fahrzeuge anderer Marken zur Überprüfung oder Reparatur an.

Für den Preismonitor erhob die AK die Stundensätze für Service und Reparaturen sowie die Kosten für den Pickerl-Check im Zeitraum vom 10. bis 25. März in 32 Wiener Kfz-Fachwerkstätten für 16 Automarken, darunter Audi, Citroën, Opel, Volkswagen und Kia.

Ergänzend wurden auch die Pickerlpreise sowie die Kosten für einfache Reparaturen bei den Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC erhoben.