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Vermisstenfall

Wo ist Linda? 24-Jährige seit Tagen spurlos verschwunden

Wo ist Linda? 24-Jährige seit Tagen spurlos verschwunden
FOTO: Österreich findet euch
1 Min. Lesezeit |

Eine junge Frau aus Oberösterreich – zuletzt gesehen in Wien. Seitdem fehlt von Linda H. jede Spur.

Seit dem 19. Juli 2026 wird die 24-jährige Linda H. aus Leonding vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie an diesem Tag gegen 16:00 Uhr in Wien-Innere Stadt.

Beschreibung der Vermissten

Linda H. ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, hat braune Haare, die sie in der Regel zu einem Dutt gebunden trägt, und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens sportlich gekleidet. Auffällige Merkmale sind ein Muttermal unterhalb des linken Auges sowie ein großer Leberfleck in der Kniekehle.

Darüber hinaus könnte sie eine Brille mit schwarzem Rahmen sowie eine dunkelblaue Kappe tragen.

Hinweise, die zur Auffindung der jungen Frau beitragen könnten, werden dringend erbeten.

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KO KOSMO-Redaktion
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