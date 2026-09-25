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Wetterphänomen

28 Grad im Herbst: Österreich erlebt unglaubliches Sommer-Comeback

28 Grad im Herbst: Österreich erlebt unglaubliches Sommer-Comeback
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Sonne statt Nebel, Wärme statt Herbstkälte – Österreich erlebt in den nächsten Tagen eine unerwartete Rückkehr des Sommers.

Der Herbst hat in Österreich vorübergehend Pause gemacht. In den nächsten Tagen sorgt spätsommerliches Wetter für reichlich Sonnenschein und Temperaturen, die örtlich bis auf 28 Grad klettern. Sowohl am Wochenende als auch zu Beginn der neuen Woche bleibt die Wetterlage weitgehend freundlich.

Sonniges Wochenende

Am Samstag, dem 26. September, liegen die Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad. Trotz frischer Morgenstunden setzt sich tagsüber die Sonne durch. Am Sonntag kühlt es in der Früh auf 2 bis 11 Grad ab, ehe die Tageshöchstwerte erneut auf 19 bis 26 Grad ansteigen.

Auch zu Wochenbeginn hält das milde Wetter an. Laut GeoSphere Austria sind am Montag, dem 28. September, Frühtemperaturen zwischen 4 und 14 Grad zu erwarten, bevor das Thermometer tagsüber auf 22 bis 28 Grad steigt. Vor allem in höheren Lagen fällt der Unterschied zwischen den nächtlichen Tiefstwerten und den Tageshöchsttemperaturen besonders deutlich aus.

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KO KOSMO-Redaktion
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