Von Bodenfrost bis 28 Grad in Österreich

Bodenfrost in der Nacht, Sommerhitze am Tag – Österreich erlebt zum Wochenstart einen extremen Temperatursturz zwischen den Tageszeiten.

Das Wochenende in Österreich steht im Zeichen von Sonne und steigenden Temperaturen – doch wer früh aufsteht, sollte sich auf empfindlich kühle Morgenstunden einstellen. Laut Geosphere Austria klettern die Werte zu Beginn der neuen Woche auf bis zu 28 Grad.

Bereits am Freitag setzt sich der Sonnenschein durch, sobald nächtliche Bewölkung und Frühnebelfelder sich aufgelöst haben. Im Norden und Osten Österreichs kann es vereinzelt zu dichteren Wolken und einzelnen Regentropfen kommen. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 14 und 22 Grad, wobei die wärmsten Bedingungen im Westen zu finden sind.

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Sonniges Wochenende

Samstag und Sonntag präsentieren sich dann weitgehend sonnig mit Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad – allerdings können die Morgenstunden mit ein bis elf Grad und stellenweise auftretendem Bodenfrost noch merklich frisch ausfallen.

Zu Beginn der neuen Woche baut sich ein stabiles Hochdruckgebiet über Österreich auf, das die Temperaturen weiter in die Höhe treibt. Am Montag sind 23 bis 27 Grad zu erwarten, örtlich mit leichtem Föhn sogar darüber.

Wärme zum Wochenstart

Dieser Trend setzt sich am Dienstag fort: Bei schwachem bis mäßigem Wind aus südlicher bis östlicher Richtung sind je nach Föhneinfluss Werte zwischen 20 und 28 Grad möglich. Frühnebelfelder lösen sich in den Morgenstunden rasch auf, während die Nächte mit Tiefstwerten von bis zu minus ein Grad weiterhin kühl bleiben.