KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Drogenrazzia

40 Cannabispflanzen entdeckt: Anonymer Hinweis führt zu 48-Jährigem

40 Cannabispflanzen entdeckt: Anonymer Hinweis führt zu 48-Jährigem
(FOTO: LPD Burgenland)
1 Min. Lesezeit |

Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittler auf die Spur – und führte zu einem Fund, der weit größere Kreise zieht.

Im Bezirk Neusiedl am See hat die burgenländische Polizei bei einer Razzia 40 Cannabispflanzen sowie rund 90 Gramm Cannabisblüten beschlagnahmt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein anonymer Hinweis, der im Jänner eingegangen war.

Verdächtiger im Fokus

Die Untersuchungen lagen beim Bezirkskriminaldienst Suchtmittel Neusiedl am See. Im Zuge der Ermittlungsarbeit rückte ein 48-jähriger österreichischer Staatsbürger in den Fokus der Behörden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die Pflanzen und Blüten sichergestellt. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann rund 5,4 Kilogramm Cannabisblüten verkauft hat.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Den Ermittlern zufolge zählen zu den mutmaßlichen Abnehmern eine bereits bekannte sowie zwei noch unbekannte Personen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Schulmodernisierung
Schule in Wien wird für 26,7 Millionen Euro erneuert
| Bildungsreform
Österreich testet sechsjährige Volksschule
| Digitalisierung
Österreich: KI spart im Job bis zu ein Fünftel der Zeit
| Kündigungsurteil
Krankgeschrieben und beim Wettkampf: Frau verliert Job
| Beschäftigungslücke
Junge Migranten dreimal häufiger ohne Job oder Ausbildung
MEHR AKTUELLE NEWS