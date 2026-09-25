40 Cannabispflanzen entdeckt: Anonymer Hinweis führt zu 48-Jährigem

Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittler auf die Spur – und führte zu einem Fund, der weit größere Kreise zieht.

Im Bezirk Neusiedl am See hat die burgenländische Polizei bei einer Razzia 40 Cannabispflanzen sowie rund 90 Gramm Cannabisblüten beschlagnahmt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein anonymer Hinweis, der im Jänner eingegangen war.

Verdächtiger im Fokus

Die Untersuchungen lagen beim Bezirkskriminaldienst Suchtmittel Neusiedl am See. Im Zuge der Ermittlungsarbeit rückte ein 48-jähriger österreichischer Staatsbürger in den Fokus der Behörden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die Pflanzen und Blüten sichergestellt. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann rund 5,4 Kilogramm Cannabisblüten verkauft hat.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Den Ermittlern zufolge zählen zu den mutmaßlichen Abnehmern eine bereits bekannte sowie zwei noch unbekannte Personen.