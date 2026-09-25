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Vergiftungsfall

Kreislaufstillstand nach Snack: Mann stirbt nach Gummibärchen-Konsum

Kreislaufstillstand nach Snack: Mann stirbt nach Gummibärchen-Konsum
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Süßes Aussehen, tödlicher Inhalt: In Berlin sorgen vermeintliche THC-Gummibärchen für einen Einsatz mit tragischem Ausgang.

In Berlin haben mehrere Personen nach dem Verzehr von vermeintlichen THC-Gummibärchen schwere Vergiftungen erlitten. Ein Mann überlebte den Vorfall nicht.

Tödlicher Zwischenfall

Am Dienstag kam es in Berlin-Neukölln zu einem tödlichen Zwischenfall: Ein 42-jähriger Mann erlitt einen Kreislaufstillstand und verstarb, obwohl Rettungskräfte versucht hatten, ihn zu reanimieren. Bereits am 18. September waren in Berlin-Friedrichshain ähnliche Fälle aufgetreten. Dabei erlitt eine 30-jährige Frau schwere Bewusstseinsstörungen, ein 40-jähriger Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Verdacht auf Opiate

Die betroffenen Personen wiesen übereinstimmende Symptome auf: Bewusstseinsstörungen, flache und aussetzende Atmung sowie stecknadelkopfgroße Pupillen. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit könnten Opiate wie Fentanyl, Heroin, Morphin, Oxycodon oder Methadon für die Vergiftungen verantwortlich sein. Bei zwei Patienten zeigte die Behandlung mit Naloxon (Gegenmittel bei Opioidvergiftungen) Wirkung.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit informierte Bezirke, Kliniken und Beratungsstellen über die Vorfälle, obwohl bislang nicht eindeutig feststeht, welche Substanzen konkret zu den Symptomen geführt haben. Laut der Behörde sind „mehrere Fälle“ von Vergiftungen bekannt.

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