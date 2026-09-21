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Polizei stoppt Schmuggler aus Slowenien mit fünf Kilo Cannabis

Polizei stoppt Schmuggler aus Slowenien mit fünf Kilo Cannabis
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Am Karawankentunnel endete eine Schmuggelfahrt abrupt – der Fund im Kofferraum ließ den Beamten keine Wahl.

Bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang Karawankentunnel stellten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach am 12. September erhebliche Mengen an Suchtmitteln sicher. Im Kofferraum eines Pkw mit slowenischen Kennzeichen fanden die Polizisten fünf Kilogramm Cannabiskraut sowie 500 Gramm Kokain. Der Lenker des Fahrzeugs, ein 49-jähriger slowenischer Staatsbürger, wurde noch an Ort und Stelle festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Kampf gegen Schmuggel

Die sichergestellte Drogenmenge verdeutlicht das Ausmaß des Schmuggels, dem die Behörden an den österreichischen Außengrenzen entgegenwirken. Der Fall steht exemplarisch für die anhaltenden Anstrengungen der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den grenzüberschreitenden Drogenhandel und unterstreicht zugleich, welche Bedeutung einer koordinierten Zusammenarbeit innerhalb der EU bei der Bekämpfung organisierter Grenzkriminalität zukommt.

Der Einsatz war Bestandteil der regulären Kontrolltätigkeit der Autobahnpolizeiinspektion Villach, die den Warenverkehr an diesem neuralgischen Grenzpunkt systematisch überwacht.

Die rasche Festnahme des 49-Jährigen und seine umgehende Überstellung in die Justizanstalt Klagenfurt zeigen, mit welcher Konsequenz die Behörden in Kärnten gegen Schmuggel vorgehen.

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KO KOSMO-Redaktion
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