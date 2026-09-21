Kälteeinbruch in Österreich: Hier könnte es schon schneien

Sonnenschein und Frost liegen plötzlich nah beieinander – Österreich erlebt in dieser Woche einen Wetterumschwung der besonderen Art.

Nach dem Durchzug einer Kaltfront ist deutlich kühlere Luft nach Österreich geströmt. In Teilen des Berglands zeigt sich der Herbst sogar kurz von seiner winterlichen Seite: Die Schneefallgrenze kann bis auf 1.500 bis 1.800 Meter sinken.

Am Montag ziehen vor allem entlang der Alpennordseite noch einzelne Regenschauer durch, im Tagesverlauf setzt sich aber vielerorts zunehmend die Sonne durch. Dazu weht lebhafter, regional auch kräftiger Wind aus West bis Nordwest. Mit Höchstwerten zwischen 11 und 20 Grad bleibt es deutlich kühler als zuletzt.

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Kälteeinbruch ab Dienstag

Ab Dienstag macht sich der Kälteeinbruch deutlich bemerkbar. Während der Westen und Süden weitgehend sonnig und niederschlagsfrei bleiben, ziehen im Norden und Osten Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze fällt auf 1.500 bis 1.800 Meter, womit auf den höheren Gipfeln erste Schneefälle möglich werden. Die Tageshöchstwerte gehen spürbar zurück und erreichen nur noch 12 bis 22 Grad.

Der Mittwochmorgen beginnt ausgesprochen frisch: Die Frühtemperaturen liegen österreichweit zwischen 0 und 10 Grad. Im Laufe des Tages sorgt Zwischenhocheinfluss vielerorts für viel Sonnenschein, die Höchstwerte erreichen 14 bis 22 Grad.

Die kühlen Nächte bleiben dennoch ein bestimmendes Thema der kommenden Tage.