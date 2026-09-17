Bis zu 27 Grad – ab Montag kippt das Wetter in Österreich

Sonne satt und bis zu 27 Grad – doch das goldene Wochenende hat einen Haken, der sich ab Montag deutlich bemerkbar macht.

Ein sonniges und warmes Wochenende steht Österreich bevor – doch der Wettergenuss hat ein Ablaufdatum: Ab Montag sorgt eine Kaltfront für einen spürbaren Umschwung mit Regen und deutlich niedrigeren Temperaturen.

Nach Angaben von Geosphere Austria dominieren in den kommenden Tagen zunächst Sonne und Wärme das Wettergeschehen. Am Sonntag klettern die Temperaturen auf Höchstwerte von bis zu 27 Grad. Der Montag markiert dann den Wendepunkt: Eine Kaltfront zieht mit Regen und kräftigem Wind durch das Land, die Höchstwerte gehen bis Dienstag auf 13 bis 20 Grad zurück.

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Der Freitag zeigt sich zweigeteilt. Ein Italientief bringt vor allem dem Bergland und dem Süden Österreichs Wolken und Niederschlag. Vorarlberg sowie der Norden und Osten des Landes bleiben davon weitgehend verschont und präsentieren sich trocken und sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 24 Grad.

Sonniges Wochenende

Am Samstag setzt sich ruhiges Wetter durch. Frühnebelfelder lösen sich zügig auf, verbreitet scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad. Ab Mittag sind in der Landesmitte sowie im Süden vereinzelt kurze Regenschauer möglich.

Der Sonntag startet gebietsweise mit Frühnebel, der sich rasch auflöst und einem überwiegend sonnigen Tag Platz macht. Im Donauraum und im Norden frischt der Nordwestwind auf. Die Temperaturen erreichen 20 bis 27 Grad. Gegen Abend ziehen von Nordwesten her erste Wolken auf.

Kälterer Wochenstart

Mit dem Durchzug der Kaltfront am Montag sinken die Temperaturen auf 7 bis 22 Grad. Der Dienstag bringt ebenfalls kühles Wetter mit Höchstwerten von 13 bis 20 Grad. In der Osthälfte des Landes sind dabei Regenschauer nicht auszuschließen.