Vermummter stürmt auf Party und ersticht Mann

Eine Privatfeier in Coburg endet in einer Bluttat – ein Vermummter greift an, ein Mann stirbt, die Hintergründe bleiben rätselhaft.

In der Nacht auf Dienstag kam es in Coburg zu einem tödlichen Angriff auf einer Privatfeier. Ein vermummter Mann stach auf einen 45-Jährigen ein, der noch in der Klinik starb. Nach einer Großfahndung nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Der Vorfall spielte sich in der Rosengasse ab, wo der unbekannte Angreifer in eine laufende Privatfeier eindrang und das Opfer mit einem spitzen Gegenstand attackierte. Obwohl der Rettungsdienst rasch vor Ort war, konnte der Notarzt den Mann nicht mehr retten. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

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Notruf um 2.30 Uhr

Der Notruf ging um 2.30 Uhr bei der Leitstelle ein. Laut Polizei drang der Täter in die Feier ein, verletzte den 45-Jährigen schwer und flüchtete anschließend. Wie es zu der Tat kam, ist bislang nicht geklärt – die Ermittlungen laufen.

Festnahme am Mittwoch

Für den Einsatz wurden neben örtlichen Kräften auch Spezialkräfte aus Mittelfranken hinzugezogen. Der entscheidende Durchbruch gelang am Mittwoch mit der Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Verdächtige wurde am Mittwochabend im Coburger Stadtteil Ketschengrund festgenommen, wobei die Spezialkräfte den Einsatz unterstützten.

Hintergrund und Motiv der Tat sind weiterhin unbekannt.