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Unfall

Sechs Meter in die Tiefe: Maler stürzt bei Arbeiten ab

Sechs Meter in die Tiefe: Maler stürzt bei Arbeiten ab
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Sechs Meter Sturz in die Tiefe – ein Arbeitsmorgen in Tirol endet für einen jungen Mann mit einem Notarzteinsatz.

In Seefeld in Tirol hat sich am Freitag gegen 9.45 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 28-jähriger Berufsmaler stürzte dabei von einer Leiter und zog sich schwere Verletzungen zu.

Sturz aus sechs Metern

„Der 28-Jährige war mit Malerarbeiten an der Außenseite eines Wohnhauses beschäftigt und stand dabei auf einer Leiter“, sagte die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er das Gleichgewicht und fiel rund sechs Meter in die Tiefe.

Noch am Unfallort wurde der Mann erstversorgt. Anschließend brachte ihn ein Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck, wo er weitergehend medizinisch behandelt wurde.

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