Staat soll mitreden: Ministerin fordert härtere Aufsicht für Religionslehrer

Wer darf bestimmen, was Kinder im Religionsunterricht lernen – und wer sie dabei unterrichtet? Der Staat meldet Ansprüche an.

Integrationsministerin Claudia Bauer von der ÖVP drängt auf eine grundlegende Neugestaltung der staatlichen Aufsicht über den konfessionellen Religionsunterricht in Österreich. Im Zentrum ihrer Forderungen steht ein erweitertes Mitspracherecht des Staates – sowohl bei der Auswahl der Lehrpersonen als auch bei der inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts. „Uns geht es darum, dass wir mehr Mitspracherecht haben und mehr Kontrolle darüber, was im Unterricht vermittelt wird und von wem das vermittelt wird“, so Bauer.

Bislang liegt die Verantwortung für den Religionsunterricht in den Händen der Kirchen und Religionsgesellschaften. Der Staat stellt lediglich den schulorganisatorischen Rahmen über die Schulleitung bereit. Die inhaltliche Aufsicht obliegt Fachinspektoren, die zwar staatlich angestellt sein können, jedoch als Organe der jeweiligen Kirche fungieren.

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Islamischer Unterricht

Besonders beim islamischen Religionsunterricht sieht die Ministerin dringenden Reformbedarf. Berichte von Eltern, die ihre Kinder aus Sorge vor Indoktrinierung vom Unterricht abmelden, haben die Debatte zusätzlich befeuert. Bauer betonte dabei ausdrücklich, dass eine Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichts nicht zur Diskussion steht – es gehe ihr ausschließlich um eine Stärkung der staatlichen Kontrolle.

Ministerien-Einklang

Das Bildungsministerium stellt sich hinter die Initiativen der Integrationsministerin und sieht deren Ansatz im Einklang mit dem geltenden Regierungsprogramm. Dieses sieht eine religionsunabhängige Schulaufsicht vor, die sicherstellen soll, dass der Unterricht den Grundsätzen des österreichischen Schulwesens entspricht. Das Ministerium hält daran fest: „Schule soll Kinder und Jugendliche nicht nur mit Wissen versorgen, sondern sie auch zu selbständigen und verantwortungsvollen Menschen machen.“