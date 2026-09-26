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Angriff

Stier schleudert Bauer durch die Luft – Cousine schwer verletzt

Stier schleudert Bauer durch die Luft – Cousine schwer verletzt
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Stier greift zu – und aus einem ruhigen Samstagmorgen auf einer Tiroler Weide wird ein Einsatz für den Notarzthubschrauber.

An einem Samstagvormittag kam es in Achenkirch im Tiroler Bezirk Schwaz zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein Stier griff einen 44-jährigen Landwirt sowie dessen 68-jährige Cousine an und verletzte beide.

Stier attackiert Landwirt

Gegen 8 Uhr morgens befand sich der Landwirt auf einer Heimweide nahe seinem Hof, als er versuchte, den Stier von der übrigen Kuhherde zu trennen. Dabei setzte er Stöcke ein. „Als er den Stier dann mit Stöcken von der restlichen Kuhherde trennen wollte, wurde er von diesem attackiert“, schilderte ein Polizeisprecher den Hergang.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann von den Hörnern des Tieres erfasst, durch die Luft geschleudert und schließlich zu Boden gedrückt wurde. Als seine Cousine dem Verletzten zu Hilfe eilte, wurde auch sie vom Stier angegriffen und verletzt.

Einsatz der Rettungskräfte

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich beide Betroffenen bereits in einem gesicherten Bereich. Die 68-jährige Frau wurde mit Heli 4 ins Krankenhaus transportiert. Der Landwirt hingegen verzichtete auf eine weitere Behandlung.

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KO KOSMO-Redaktion
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