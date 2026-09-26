90 Minuten, Pandas und leere Versprechen: Kurzes Treffen von Trump und Xi

Pandas, Bankette und 90 Minuten Gespräch: Xis Besuch in den USA hinterlässt mehr Symbolik als Substanz.

Xis Besuch in den USA war geprägt von zeremonieller Inszenierung und freundlicher Atmosphäre – substanzielle Einigungen in den zentralen Streitfragen blieben jedoch weitgehend aus. Handel, Künstliche Intelligenz und der Status Taiwans standen zwar auf der Agenda, doch das eigentliche Gespräch zwischen Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump erstreckte sich lediglich über 90 Minuten – eine Zeitspanne, die in internationalen Medien wie CNN und BBC als bemerkenswert knapp eingestuft wurde.

Symbolische Gesten

In der Handelsfrage verständigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des bestehenden Waffenstillstands, ohne dabei konkrete neue Vereinbarungen zu treffen. Die Verlängerung umfasste weitere 90 Tage bis zum 10. November 2025, wobei die übrigen Bestandteile der ursprünglichen Vereinbarung in Kraft blieben. Xi Jinping setzte stattdessen auf symbolische Signale: China lädt 100.000 junge Amerikaner zu Austauschprogrammen ein, und dem Zoo in Atlanta, Georgia, wurde ein Paar Riesenpandas übergeben – eine Geste, die in der Diplomatiegeschichte zwischen beiden Ländern als klassisches Zeichen der Annäherung gilt.

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Die Taiwan-Frage blieb ein zentraler Konfliktherd, ohne dass sich die Positionen merklich annäherten. US-Botschafter David Perdue stellte klar: „Es gibt keine Änderung in der Taiwan-Politik.“ Xi Jinping appellierte seinerseits an die gemeinsame Verantwortung beider Staaten: „China und die USA sollten als verantwortungsvolle Großmächte handeln.“ Beim Thema Künstliche Intelligenz wurden Überlegungen zu einer möglichen Zusammenarbeit bei Gefahrenwarnsystemen angestellt, ohne dass daraus verbindliche Vereinbarungen entstanden.

Nächste Treffen

Der diplomatische Kalender sieht weitere Begegnungen vor: Trump plant für November eine Reise nach China, im Dezember soll beim G20-Gipfel in Florida ein neuerliches Treffen mit Xi folgen. Das Staatsbankett im Weißen Haus in Washington, D.C., unterstrich derweil die wirtschaftliche Dimension der Beziehungen – unter den Gästen befanden sich namhafte Unternehmenschefs wie Elon Musk und Jeff Bezos, deren Anwesenheit die strategische Bedeutung des amerikanisch-chinesischen Austauschs für die Wirtschaft beider Länder unterstrich.