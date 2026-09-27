Bulimie, Panikattacken, Rücken-OPs: Stallones erschütterndes Geständnis

Stallone, Weltstar und Actionikone – doch hinter dem Muskelmann verbarg sich jahrelang ein erschütterndes Geheimnis.

Sylvester Stallone hat in einem Interview mit der „New York Times“ offen über eine Essstörung gesprochen, an der er nach eigenen Angaben in jüngeren Jahren gelitten hat. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere – zur Zeit der „Rambo“-Produktionen – sei sein Körper für ihn eine Art Schutzpanzer gewesen, erklärte der heute 80-Jährige. Die Fixierung auf sein äußeres Erscheinungsbild habe irgendwann krankhafte Ausmaße angenommen.

Beim Dreh zu „Rocky III“ fiel sein Körperfettanteil auf 2,6 Prozent, und er war kaum noch in der Lage, Nahrung bei sich zu behalten. „Es ging so weit, dass ich bulimisch wurde“, sagte Stallone.

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Körperlicher Tribut

Die damals in seinen Dreißigern liegenden Jahre bezeichnet der Schauspieler rückblickend als Phase einer „zwanghaften Körperanbetung“. Die physischen Folgen dieser Zeit waren gravierend: Stallone musste sich insgesamt neun Rückenoperationen, zwei Eingriffe an den Schultern sowie mehrere Operationen an der Halswirbelsäule unterziehen. Den Umgang mit seinem Körper bewertet er heute selbstkritisch: „Ich habe meinen Körper missbraucht.“

Zu den körperlichen Belastungen kamen auch psychische hinzu. Mit 36 Jahren erlebte Stallone seine erste Panikattacke – ein Moment extremer Angst und Hilflosigkeit, den er mit den Worten beschreibt: „Ich sterbe. Das war’s. Jetzt ist es vorbei mit mir.“ Der Anfall endete damit, dass er das Bewusstsein verlor.

Heute ist der Schauspieler nach eigenen Angaben zwar nach wie vor körperlich aktiv, angewiesen jedoch auf eine Vielzahl an Medikamenten, um seine Gesundheit zu stabilisieren und die Langzeitfolgen der Vergangenheit zu bewältigen.