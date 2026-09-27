Abstimmung über Schweizer Neutralität – Ergebnis mit Folgen für Europa

Die Schweiz steht vor einer Richtungsentscheidung und das Ergebnis könnte auch für Österreich wegweisend sein.

Am Sonntag entscheidet die Schweizer Bevölkerung in einer Volksabstimmung darüber, ob die Neutralität des Landes künftig verfassungsrechtlich enger gefasst werden soll. Hinter der Initiative steht die Gruppierung „Pro Schweiz“, die angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine schärfere Auslegung des Neutralitätsprinzips verlangt.

Starre Definition abgelehnt

Konkret würde die vorgeschlagene Verfassungsänderung die Schweiz dazu verpflichten, Sanktionen künftig nur noch dann mitzutragen, wenn diese vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen wurden. Eine Zusammenarbeit mit der NATO wäre lediglich im Falle eines direkten militärischen Angriffs auf die Schweiz zulässig.

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Die Brisanz der Abstimmung zeigt sich an konkreten Zahlen: Stand 1. Juli 2026 waren in der Schweiz 8,5 Milliarden Schweizer Franken an finanziellen Vermögenswerten sanktionierter russischer Personen, Unternehmen und Organisationen gesperrt.

Bundesrat und Parlament sprechen sich klar gegen die Vorlage aus. Außenminister Ignazio Cassis betonte, die Schweiz sei und bleibe neutral – eine neue, starre Definition sei deshalb nicht notwendig. Einzig die Schweizerische Volkspartei (SVP) stellt sich hinter die Initiative, während aktuelle Umfragen eine Ablehnungsquote von bis zu 68 Prozent ausweisen.

Österreichs Beispiel

Gegner der Initiative warnen vor einer außenpolitischen Selbstisolation und dem Verlust von Handlungsspielraum gegenüber europäischen Partnern. Für Österreich kommt der Abstimmung eine besondere Bedeutung zu, da beide Länder ihre Neutralität als wesentlichen Bestandteil staatlicher Identität verstehen.

Gleichzeitig zeigt das österreichische Beispiel, dass Neutralität und EU-Mitgliedschaft keine unüberbrückbaren Gegensätze darstellen müssen – Österreich beteiligte sich trotz verfassungsrechtlich verankerter Neutralität an den Sanktionen gegen Russland.

Genau diese Spannung zwischen Prinzip und außenpolitischer Praxis steht auch in der Schweiz im Zentrum der Debatte.