Nach vier Jahren Pause meldet sich Nordmazedonien beim ESC zurück – und verspricht dabei einen kompletten Neustart.

Nach einer fünfjährigen Abstinenz kehrt Nordmazedonien 2027 auf die Eurovision-Bühne zurück. Der nordmazedonische öffentlich-rechtliche Sender MRT hat die Teilnahme am Eurovision Song Contest bestätigt, der in diesem Jahr in Burgas ausgetragen wird. Der letzte Auftritt des Landes datiert auf das Jahr 2022 – seither wurden vier Ausgaben des Wettbewerbs ausgelassen.

Neustart mit Transparenz

MRT-Chef Zoran Ristoski kündigt im Zuge der Rückkehr eine grundlegende Neuausrichtung des internen Auswahlprozesses an. „Man wolle mit der bisherigen Praxis einer undurchsichtigen Auswahl brechen“, erklärte Ristoski. Künftig soll die Entscheidung darüber, welcher Künstler und welcher Song das Land beim ESC vertreten, für die Öffentlichkeit nachvollziehbar gestaltet werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

EBU-Generaldirektor Noel Curran begrüßte die Rückkehr Nordmazedoniens und kündigte eine engere Zusammenarbeit mit dem Sender an.

Historische Bilanz

Nordmazedoniens erfolgreichstes Kapitel beim Eurovision Song Contest liegt im Jahr 2019, als Tamara Todevska mit ihrem Beitrag „Proud“ den siebten Platz belegte und von der Jury als beste Interpretin des Abends ausgezeichnet wurde. Der bislang letzte Auftritt 2022, bei dem Andrea mit „Circles“ antrat, endete bereits vor dem Finale.

Für den Beitrag 2027 steht die Entscheidung noch aus. Fest stehen hingegen die Termine: Die Halbfinals finden am 11. und 13. Mai statt, das Finale am 15. Mai.